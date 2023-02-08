美中關係因為氣球事件，一度再次陷入緊繃。部分親綠媒體為此相當高興，認為中國踢到鐵板，甚至因此幸災樂禍。然而，美中之間火藥味愈濃，對台灣的處境就愈不利。台灣身處美中衝突的前哨，雙方關係的緊張就有可能牽動台灣安全，進而影響兩岸穩定。連拜登都已經說「美方雖然擊落氣球，但此舉不會削弱美中之間的關係」，試圖和緩美中之間的緊張，對台灣的政府或民間來說，美中之間因為氣球陷入僵局絕對不是一件值得高興的好事。

而台灣美國商會7日發布的《2023年商業景氣調查》報告中，有47％的美國商會會員表示已經或計劃調整業務應對新地緣政治的持續營運。兩岸關係與國家安全也被視為台灣政府短期內的施政優先重點。其中55%的商會會員認為「兩岸關係」是政府施政的首要重點，「國家安全」次之。顯示在台經商的美國人，對於台灣政府維持兩岸關係與國家安全的重視。

而在內政方面，商會成員對台灣的監理環境滿意度相比去年均顯著下降。46%受訪者認為台灣法規需要根據社會和經濟需求與時俱進。超過1/3受訪者指出，法規和政策是台灣商業環境最需改善的關鍵領域；43%的受訪者對政府各部門解釋法規的不一致性深感困擾。

聯想近日國安會和運安會，接連爆出官員暴走耍官威和蹺班濫用公務車出遊的醜聞，不難理解美國商會這份報告裡面，對於台灣官員在治理和施政方面的無奈。畢竟連台灣人自己，都對這些官員的作法深深不以為然。

居其位應該謀其政的高官，卻只在意個人的吃香喝辣、作威作福，這樣的團隊又怎能期待會有良好的施政表現，只是加深人民的相對剝奪感，讓民眾對政府表現更加不滿。

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