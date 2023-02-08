台灣執政者堅採「抗中保台」的政策，與美國的抗中政策同聲同氣，引發中國大陸不滿發動軍演，並越過海峽中線大有警告意味，兩岸發生戰爭的機率大增，甚至多有預言2025、2027年就會開戰，兩岸若沒有進一步協商談判，幾乎唯有戰爭一途來解決問題，這是黎民百姓所不願意見到的結果，因此推動兩岸和平談判公投，實屬刻不容緩。

台海危機主要是來自於中美兩國的相互對抗，對美國來說，台灣是美國的忠實支持者與盟友，也與對日韓等的盟邦的承諾息息相關。美國擔心，若北京控制台灣後將因此擁有對日、韓或其他亞太國家的決定性影響力，因此美國以戰略理由不樂見兩岸問題獲得解決，更甚武裝台灣成為豪豬島，以對抗大陸，而大陸為民族完整不分裂，如果台灣依然拒絕和平談判，大陸唯有訴諸武力解決一途。

1995年1月30日，中共中央總書記江澤民提出「江八點」就曾經提過希望兩岸進行和平談判。江澤民主張在一個中國前提下，什麼問題都可以談。一是「可以談正式結束兩岸敵對狀態問題」；二是「可以談台灣地區在國際上與其身份相適應的經濟文化活動空間問題」；三是「也可以談台灣當局的政治地位等問題」。

大陸既然主張甚麼都可以談，而台灣當局卻沒有任何反應，拋開美國介入的原因不談，其它內部亦有顧忌，因為政客把對權位的眷戀，置於蒼生之上，又不願意承擔出賣台灣的罵名，故對大陸提議兩岸進行和平談判的提議視而不見，以致喪失兩岸和平談判的契機。

當時朝野若認真思考、進行兩岸和平談判，為台灣爭取足夠時間和生存空間，讓台灣不捲入國際強權的紛爭，且能面對大陸逐漸增強的促統壓力下，有充足的時間在安定和平保障的環境下解決兩岸問題。

至於如何促成兩岸對談，在政治現實下頗難促成，為了化解爭議，也許透過公投推動政黨代表與民間公正人士組成國是會議，凝聚共識推舉常設談判代表與大陸政府進行和平談判，是較為可行的方式。

當然執政者亦可主動或被動與大陸進行談判，但顧忌多，以致延宕多年，裹足不前，讓兩岸情勢漸趨惡化，甚至可能兵戎相見，民族相殘，左思右想只有藉由民意來推動兩岸進行和平談判，政客在民意的壓力下，對兩岸的立場才可能化解對立，尋找最合適的解決方案，讓兩岸和平「制度化」，也確保台灣人民福祉，與大陸就台灣國際空間與兩岸和平協議進行協商，讓台灣可以安全、繁榮、更有尊嚴。人民才不至於在戰火中顛沛流離、家破人亡。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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