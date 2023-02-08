在大中央小地方的政治現實下，城市首長經常低估了自己對於環境議題的影響力。加以環境議題經常帶有禁止與限制、動輒裁罰的刻版印象，不失分、擴大服務、討好市民，往往是城市首長最安全的選擇。

日前台北市增設垃圾桶之辯，即是最好的例子。而增設與否的政策過程，反映出地方缺少環境中心思想、政策連貫與優先順序的老問題，也與去年通過之「台北市淨零排放管理自治條例」所列源頭減廢原則相背。

北市行人垃圾桶多半分為一般垃圾與資源回收兩類，在垃圾爆炸情況下，資源回收字樣僅供參考；在垃圾尚未爆炸之前，垃圾也經常混丟，需由清潔隊協助分類。事實上，增設與否只有垃圾丟入人行道或是家裡垃圾桶的差別，廣設不但無助於垃圾減量、更會擴大垃圾外溢，汙染者不必付費的不公現象。

從市民環境意識、環境正義角度，反而應該逐步減少、淘汰才對。

以北市2千個垃圾桶、每桶每日垃圾10公斤推估，約佔總垃圾量2%，並不是非常迫切的議題。北市研考會2020年調查，當次民調除反映七成四民眾認為要放垃圾桶外，但認為路上垃圾太多不夠乾淨，造成市容不滿意者僅占17%，相比之下建築物外表破舊高達52%、汽機車亂停佔18%，都比亂丟垃圾更為民眾在意 。

新市長對環境的態度動見觀瞻，會影響市府團隊的決心。北市既然為全台首個通過淨零自治條例的城市，就應該以氣候變遷為治理中心思想，依照「氣候變遷因應法」規定盡速籌備成立北市「氣候變遷因應推動會」，以碳預算思維進行市政審視，據以發展評估機制並兼顧氣候人權考量，以完善年度「減量執行方案成果報告」。如此一來，諸如增設垃圾桶，或是元宵節八萬盞拋棄式小燈籠等負面倡議或政策，自然會逐步減少。

而在以氣候變遷為治理中心思想的引導下，各地方政府必然會注意到諸如電動車基礎建設不足、大眾運輸電動化與現有都市規劃扞格、都市更新與綠建築及再生能源之結合，以及公園綠地碳匯管理等等課題，才能逐步實現比中央更積極之淨零自治條例目標，落實城市所需的氣候調適方案。

台灣的氣候風險是迫切的，相對於政治人物的冷感，日前台灣永續能源研究基金會「2023氣候變遷與能源民意調查」結果卻顯示，超過六成民眾支持將氣候議題作為政黨或政治人物的重要政見；29歲以下青年更有近七成支持，遠比一成不支持者為高。承擔起氣候責任不僅是有為的城市首長要務，也是為未來世代謀福利，呼應新民意潮流的良治。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為環境品質文教基金會副秘書長）

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