台灣處在軍事衝突邊緣的危機中，明年總統大選將是一個分水嶺，究竟是滑向戰爭還是強勢暫時紓解，端看選舉結果而定。

台灣民眾多已警覺戰爭的陰霾飄近了，在中美對抗與鬥爭加劇的情勢中，民進黨政府將台灣鑲崁入局，已使台灣的「被戰爭」風險倍增，拆下引信最好的辦法是下架民進黨。根據遠見雜誌去年底公布的「台灣民心動向」調查結果，多達56%的人認為2024年會發生「政黨輪替」。民心求安，人心思變，由此可見。

誰是拉下民進黨的最佳人選？過去一年所有民調都顯示，唯有侯友宜。根據台灣民意基金會最新調查結果，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，侯友宜以38.7%領先賴清德的29%、柯文哲的17.8%。

前立委沈富雄解讀，「現在偏藍的板塊超過偏綠的板塊，這個在多年來的現象裡頭沒發生過。」他斷言，「如果侯友宜排名在第2，第3是柯文哲，那排名第2跟第3的屬性是一致的，最後柯文哲會被棄保，這就是典型的棄保」，「而如果侯友宜是第1名，就不用討論了，他一定會贏，而柯文哲一定會參選2024」。換句話說，民意支持度偏低的柯文哲很可能成為總統大選的攪局者。

另一位有同樣可能的人是郭台銘，他至今沒有說不選，過年期間還動作頻頻，四處發放「國泰民安」的福袋，也有深藍人士運作他重回國民黨爭取參選門票。郭台銘對參選與否給出的答案是：誰能保持和平，誰能帶台灣走向下次經濟繁榮，誰能讓台灣的百姓口袋更有錢，誰能夠杜絕貪汙，這是老百姓所期待的；他已經詢問神明，讓神明來做決定。以他的實力，可以成為一個有力的造局者，如果能把柯文哲拉向與國民黨合作路途，合力下架民進黨，更將成為功績厥偉的造局者。

至於國民黨主席朱立倫，去年帶領國民黨大敗民進黨，運籌帷幄功業彪炳，聲望直直升，但他勢看得很清楚，將自己定位為總教練，強調國民黨要推「最有勝算」的候選人，而不要把他算在裡面。朱主席將是一個左右大局的造王者。

最有聲望代表國民黨的侯友宜至今仍在「好好做事」，不願表態參選，沒有參選動作，讓期盼他挺身而出的支持者無從幫忙造勢。侯友宜不疾不徐，定力十足，也許是考慮越晚投入選局越能沖淡「落跑」的質疑。他才剛連任，不宜過早表態，以免重蹈韓國瑜覆轍。但他已擔任市長4年多，在新北市服務超過12年，沒有「落跑」問題，如同美國前總統小布希連任德州州長之後投入共和黨初選，沒人質疑他違背對德州選民的承諾，最後也順利當選總統。支持者最擔心的是，民進黨最有希望的參選人賴清德已站上黨主席的投手丘上造勢，而侯友宜卻仍按兵不動。

侯友宜擊敗民進黨候選人關鍵，在於這場選舉的參與者是否扮演好自己該當的角色，不要因為有人角色錯亂而毀了好事。選舉過程沒有出現攪局者，造局者也不攪局，造王者善盡職守，造局者與造王者同心大力協助最有希望的稱王者造勢，則勢將可為，台灣有機會減少戰禍臨身的風險。

（作者為資深媒體人）