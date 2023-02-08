歷史上的日本基本以中華文化為「上國衣冠」，對中國的學習，從唐、宋一直持續到明代，然而，「脫亞入歐」後的日本，由於軍國主義的擴張，反過來卻給中國帶來深深的傷害。這種傷害導致的反日情緒，因大陸民族主義的教育，這幾十年來，並沒有隨著時間的推移而沖淡，提起日本，許多大陸年輕人還更激昂憤慨，宛如自己是抗戰時候的當事人一般。

歷史不能遺忘，但因事件導致的情緒本來就會隨著時間推移，由當事者的憤怒，轉為一種對公平正義的堅持，所以儘管日本侵華給予中國極大的傷害，但年輕人一直移情在「當事人」的憤怒中，坦白說，也非常態。

而會如此，真說，還不完全就緣於大陸的愛國教育，許多大陸人沒有實際接觸日本人及日本文化，也是個原因。我自己就認識一位北京大報的主任，是穿透力極強的評論家，原先對日本也無好感，他想知道日本軍國主義的現況，甚至也認為，日本恐怕許多人內心依然有入侵中國的想法，後來有機會親自到了日本，才發覺日本的政治是少數人搞的東西，選舉活動在日本是冷清的，不像台灣街道上有無數的布條與看板。真實生活上，他更直接感受到日本人做事的認真，以及應對進退間對謙遜的要求；更重要的是，他還看到日本鄉村的整潔寧靜、生態保護，對比於大陸農村，更讓他無限感慨。就這一趟，改變了他既存的日本印象。

改變印象，不代表對歷史的對錯恩怨就有不同的看法，也不代表對於這歷史傷害，日本政府可以有卸責的空間，但印象改變，就讓他知道，原先對日本，他就活在自己設定的主觀世界裡，70年，一個社會原可以改變許多。而如果作更深層的思考，還可以由此觀照：是怎樣的時空條件竟讓它產生歷史的異化。

再有一個例子是，比這報人更反日的一位年輕科學家，因在製造航空模擬器的德國公司任職，有天奉派到東京做業務處理，原先雅不願意，為免掉此行，幾乎就到快遞辭呈的地步，後來熬不過老婆勸說，才勉強答應去一個禮拜，臨行前，說兩三天能把業務處理好，他就會一刻不停留地飛離日本。結果呢？去的第三天，他電話回來，說的是，真希望能讓他再留一個月，他要好好看看這個國家，也好好整理自己過去的一些觀念。

兩人會有這樣的改變，都因親炙了日本社會，對日本文化有了更實質的認知，而過去，這印象基本就來自特定的文字與影像。

對日本如此，對同文同種的台灣也一樣。來過台灣的大陸朋友，印象大體總好多於壞，而某些印象壞的部分，來幾次，也因開始了解台灣過去的歷史以及思維方式，多少產生一定程度的諒解，對兩岸之間的不同該如何處理，也就不會以「非我族類，其心必異」而極端化。

同樣，經由媒體的特定宣傳，台灣許多人對大陸印象可說愈來愈負面，但真到過大陸，就知道兩岸各有短長，甚至還優勢互補。兩邊的歷史進程固不同，有些看法雖顯現出一定差異，但不代表就沒溝通的可能。

這幾年兩岸的敵意螺旋急速上升，令人擔憂，大家總從政治的角度切入，想由此化解，可其實，最終的化解還必須訴諸於文化的了解。有了文化了解，大陸看台灣就不致完全負面，台灣也才能真正感受到對岸，那同文同種活生生的部分，對未來該如何折衝，也就能找到不同於今的答案。

談文化了解，就需更多文化、旅遊的往來，對解決兩岸矛盾，許多人會覺得這緩不濟急，但它卻是化解敵意的斧底抽薪之道，台灣能在此不短視，也才可以為自己、為兩岸尋到可能的契機。

（作者為文化學者）