防疫逐漸鬆綁，蔡政府論功行賞。「高端推銷員」陳建仁再出江湖，成為行政院長；九合一選舉的嗆藍戰將薛瑞元在高度爭議中獲得留任衛福部長；曾誣指防疫破口在萬華的衛福部常務次長石崇良轉任更有實權的健保署署長。

此外，日前還傳出疾管署署長周志浩將升任衛福部次長、指揮中心發言人莊人祥則升疾管署署長。儘管相關人事還未公布，不過，周志浩已先一步於7日獲頒「111年全國模範公務人員」，蔡總統還當面力讚其防疫成績，十分光榮。

民進黨立委陳靜敏8日召開記者會表示，近期不斷接獲基層醫護與醫療單位陳情，指衛福部發放的醫護人員防疫津貼極不公平，不但金額過低且發放混亂，與原本衛福部承諾的金額相差很多，甚至不少醫事護理人員迄今沒有領到足額的防疫津貼。

此外，台大醫院企業工會曾抗議，該院支援篩檢站與急門診的同仁，辛苦投入防疫工作後，1小時的補貼竟不到10元；新光醫院本月初爆出烏龍，將去年5月防疫津貼21萬元收回13萬元，儘管新光醫院緊急承認疏失並道歉，但一家這麼大的醫院現在才發去年5月的防疫津貼，衛福部在幹什麼？防疫預算有照時間發出嗎？

另一方面，地方衛生局反應，由於中央大砍醫護人員防疫補助預算，因此地方被迫以災難準備金或是第二預備金來墊付，嚴重影響地方財政。

當高官們笑呵呵享受防疫紅利時，蔡政府卻忘了防疫工作是許多辛苦的第一線醫事護理人員拚命撐起來的，竟然苛扣防疫津貼，任意縮水、該發不該。這個政府真的是只照顧高官，不管基層。