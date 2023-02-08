國民黨副主席夏立言率團啟程赴大陸參訪前夕，驚傳佛光山開山宗長星雲大師圓寂、中央研究院院士朱雲漢教授離世的消息，震撼台灣乃至整個華人社會。星雲大師、朱雲漢院士是兩岸和平的使者，也是兼具中華民族大智慧與大胸懷的典範。夏立言不畏壓力前往北京與陸方溝通證明了：促進兩岸和平發展的崇高事業，台灣後繼有人。

開創兩岸和平之路

夏立言去年率團登陸時，適逢中共反制裴洛西來台進行圍台軍演和對台制裁，政治壓力頗大，國民黨青壯派也出現質疑、反對的聲浪。當此美中關係緊張、台海戰爭風險不斷升高之際，國民黨再次派團訪陸，至少可以產生兩個層面的作用：第一，讓大陸確信台灣仍有和平理性的民意，增強了北京以和平方式處理兩岸政治問題的戰略定力；第二，傳遞台灣基層老百姓要過好日子的訴求，讓北京對台「政治歸政治、民生歸民生」，陸續解除兩岸經貿禁令和交流限制。

夏立言再次登陸，內外情勢較半年前已發生很大變化。首先在兩岸關係架構下，大陸新對台班子組建完畢，釋出願意協商、交往的和平訊號，亦有意在擱置政治分歧的前提下，維持兩岸既有協議下雙方公權力機構之間的事務性溝通機制。其次，在美中關係架構下，雙方「競中有合」模式雖然充滿不穩定因素，但高層溝通並未中斷，至少目前美方在麥卡錫來台議題上保持低姿態，拜登政府對「台灣非國家」的定位相當清晰。

可惜的是，國內部分輿論自我限縮在2024大選架構之內，將夏立言之行矮化、窄化為片面追求政黨乃至個人利益，忽視了蔡政府自身也希望維持兩岸互動、尊重在野政黨扮演橋梁功能。

以小三通復航和金酒解禁為例，金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍穿梭於廈門、金門與台北之間，既能見到國台辦、對岸福建省政府決策者，也能拜會陸委會高層，如果沒有紅、藍、綠之間的共同默契和轉圜空間，怎麼會推出這些利多政策？

尤其在星雲大師、朱雲漢院士不幸離世的特殊時間點，繼承他們的風骨、智慧與遺志，更需要勇往直前開創兩岸和平之路。星雲大師以大慈悲、大智慧贏得兩岸華人社會尊重，也超越意識形態分歧同時獲得共產黨、國民黨、民進黨、民眾黨的禮遇。兩岸關係破冰後，星雲大師持續資助兩岸學術和青年交流，造福兩岸和平發展。同樣，朱雲漢院士以獨有的國際視野、歷史縱深，研究民主政治如何達到善治的華人思想家，他的著作不僅同時獲得兩岸人文社科知識菁英的推崇，也身體力行推動兩岸、中外智庫對話。

探索兩岸和解之道

回顧星雲大師和朱雲漢院士的一生，有兩大閃光點：第一，以全人類的普世關懷和中華民族的歷史高度，去看待當代社會的各種矛盾與分歧，因而他們的論斷往往四兩撥千斤，總給人醍醐灌頂之感；第二，既是思想家又是行動者，將「坐而言」與「起而行」緊密結合，活躍在兩岸交流的最前線，為兩岸交流互信與探索兩岸和解之道，傾注大量心力。

如果世間能再多一些像星雲大師、朱雲漢院士這樣的兩岸和平締造者，相信兩岸關係的未來會更加樂觀，但斯人已逝，這是兩岸和平發展的重大損失。我們期許夏立言此行以及與北京高層的對話，絕不是僅僅代表國民黨、或代表朱立倫，也不僅僅是政治性的「國共政黨交流」，而是應該站在中華民族蒼生的高度，為台海和平找一條出路，為兩岸關係守住並加上一道安全閥。這才是對星雲大師、朱雲漢院士遺志之真正繼承。

幾乎每位民進黨高層都曾在佛光山謙卑聆聽星雲大師的教誨，而蔡政府的中青世代政治幕僚也有不少人修過朱雲漢教授的課、讀過他的論著。兩岸關係能否化危為機，取決於民進黨能否擱置政黨私利、能否超越偏狹格局，為台灣與兩岸人民造就和平與福祉。如果民進黨政府樂見夏立言與陸方溝通，禮遇陸方人士來台弔唁星雲大師與朱雲漢院士，2023年或許會被載入兩岸關係的史冊。