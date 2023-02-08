政治人物的回憶錄，真真假假、虛虛實實，多是自吹自擂的故事。連戰的回憶錄，不但是中華民國近30年來的政治縮影，更是兩岸關係的歷史紀錄。

人生如戲，政治生命更是如此；但公門修行，卻肩負著民生福祉的功德。「在偉大領袖們的腳步聲中，我們可以聽到歷史的滾滾雷聲。」前美國總統尼克森說：「當一位領袖下台之後，觀眾魚貫退場，他們的生活卻隨之起了變化，歷史的進程也隨之產生巨變。」連戰以國民黨主席之姿，曾經在2000到2008年，那個共產黨和民進黨敵對峙的時代，將兩岸關係推到歷史和平的高峰。可惜，兩岸後繼的領導人在長達15年的時光中跌宕，在華獨、共獨和台獨的互不信任的懸疑中，往戰爭的邊緣挺進，向和平的樂土後退。

美國前總統歐巴馬說：「總統的職責是知道人民希望他做什麼，也知道做為總統要做什麼。」一位政治領袖知道自己該做什麼還不夠，他必須也能夠去做該做的事。2000年，國民黨失去政權，連戰認為兩岸和平是跨黨派的國家大事，指示時任立法院副院長的江丙坤肩負起兩岸破冰的重責大任。領袖人物的特質是為國為民、識人授權，連戰做到了。

2001年，胡錦濤上任中共國家主席。當了總統卻每天還在搞選舉的陳水扁讓兩岸關係陷入低潮。江丙坤善用他在APEC等國際組織跟大陸互動的經驗，加上第三管道的穿針引線，保持大陸對台決策不致誤判的狀態。在陳水扁烽火外交的關鍵時刻，江丙坤在信箋上畫了一張海峽兩岸的示意圖，跟胡錦濤說：「台灣跟大陸的距離，到底會愈往靠，還是東移。關鍵在於大陸的決策和心態。」這種見解在過去印證為真，將來也會是對的。

尼克森在《領袖人物》書中說：「要成為偉大的領袖人物，經常要一些運氣，因為，那需要三個要素的整合：偉大的人物、偉大的國家和重大的事件。」而領袖之所以成為領袖，在於他擁有足夠的資源，並且勇於動員這些資源去影響事件的良善發展。台灣海峽正處於世界上戰爭危機最高的風口，當然是重大事件。兩岸和世界人民都在企盼偉大人物的出現，帶領台海走向和平。

在台灣跨過21世紀的22年之中，誰帶給中華民國最國泰民安的歲月呢？連戰沒當過總統，他的「破冰之旅」，帶來的和平歲月，雖然沒有如他心所願的「永平」，但他當副總統兼行政院長時期懷抱的兩岸共存共融的信念令人佩服。

1990年代的後半段，時任總統的李登輝對大陸政經轉向戒急用忍，導致當時的亞太營運中心計畫停擺，境外航空中心也無計可施，台灣落入鎖國的窘境。若按當時連戰的兩岸交流合作雙贏方案推動，三通早就順暢，春節包機也不用等到2004年才成行。

歷史學家總是偏向勝利者，而不是失敗者，這也是人性的弱點。連戰連兩次競選總統失敗，但不能以此來論斷他的歷史功過和兩岸地位。他的出身豪門、一流學府反而成為他競選的弱項，歷史何其會捉弄人！這是連戰的天命嗎？身為民主政治頭家的社會大眾濫情過頭才是過去廿年間中華民國和台灣深陷泥淖的主因，我們不能因為一時的護國神山的榮景，而失了洞察風險的先見之明。

如果一個時代的領導人比他的前人看得更遠，那是因為他站在先行者的肩膀上。蔡英文和想競選2024總統大位的人都應該從《連戰回憶錄》書中，學得重視生民的慈悲和改變歷史的遠見。

身在動亂的年代，兩岸和世界的人們都格外渴望和平。前中共國家主席胡錦濤曾私下告訴江丙坤說，戰爭是窮兵贖武的鷹派最得勢的時刻，也是平民百姓最悲慘的歲月。赫魯雪夫、毛澤東都是移山倒海的大人物，他們卻令百萬的黎民喪失生命、千萬的家庭陷入愁苦的困境。

回顧人類歷史，戰爭無論中外幾無差別，就是借愛民族、愛國家、愛鄉土的口號，把全民黏在一起。這個老調不斷重彈，效果依然十足，正在上演的俄烏戰爭即是事例。

當今兩岸人民豈容受戰火的折磨！說打，只要武勇；說和，勇氣之外，卻要智慧和仁心。蔡英文總統近日再提兩岸對話，我們期待這是她追求歷史地位和兩岸人民幸福的開始。

（作者為國家公益發展協進會理事長）