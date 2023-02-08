說實話，真的是夠了，不知是否是現在的數位發展部同仁全都睡著了呢？還是全都在哈囉？不是故意要修理數位發展部，或是那位號稱是「天才IT大臣」且「聲名遠播國外」的部長唐鳳，日前不管是公務機關，還是才剛出事不久的華航資安外洩，現在竟又傳出格上租車也出現類似問題，試問，「有政府會做事、超前部署」或是「溫暖堅韌內閣」是真的嗎？

更令人不解的是，面對上述層出不窮、卻早已不是什麼新鮮事的重大資安威脅事件，據悉，民進黨立委賴品妤、劉世芳、洪申翰與莊競程，日昨「再度舉行記者會」並向陳建仁的新內閣呼籲，應拿出弭平資安、個資保護破口的決心能力，盡速成立「個資獨立專責機關」，且應通盤檢討現有的政策能量。對此，那個「疑似表錯情、搞不清楚狀況」的國發會副主委高仙桂竟然也「瞎起鬨」的指出，將在一個月內提出相關籌備期程報告。

而另一個新聞、可能也是想要「蹭聲量、刷存在感」的在野時代力量立委邱顯智，則與科技工程師王景弘召開記者會痛批台灣嚴重的資安問題，甚且，邱顯智還強調指出，數位發展部部長唐鳳曾於2020年7月在其「擔任政委時」表示，個資獨立專責機關組織草案下會期可望送立法院審議云云。然而，就在920天後的現在，公、私部門的個資外洩仍然層出不窮，「他也呼籲」陳建仁內閣應盡快成立「個資保護專責機構」，以保障全體國人的個人資料安全。

為文至此，請問各位辛辛苦苦的納稅義務人，有無看出上述問題的貓膩所在？套句時下的流行用語就是，蔡政府的上上下下，是不是全都在「打爛仗」或是「打假球」呢？

那個所謂「個資專責機構」不就應是現在的數位發展部負責？而數位發展部不是更有260餘億的經費與600多位的專業資訊人員？而更令人意外的是，高仙桂此番竟也「類鬼上身」的表示，將在月內提出疑似又要「疊床架屋」的籌備報告，試問，這究竟是什麼鬼政府呢？

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