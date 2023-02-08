2月5日，立法委員邱顯智丟出數據，2022年交通死亡人數創下2014年以來高峰，其中1至11月新竹市每10萬人便有2437人死傷，高居全國第四。邱顯智直稱這「不只是行人地獄，更是用路人墳場」。留任的交通部長王國材提出的解套，竟然就是請「第四名」的前新竹市副市長沈慧虹擔任參事，憑藉其交通專業，專門改善「行人地獄」，負責各地方的行人設施評鑑。筆者就讀、居住新竹，體驗新竹交通有多麼危險不說，林智堅、沈慧虹更是違法辦理公車評鑑，讓「新竹大祕寶」再爆一樁。

公車評鑑如何辦理，交通部早於104年即修正發布《大眾運輸營運與服務評鑑辦法》。《辦法》第4條規定，主管機關應訂定評鑑執行要點，載明辦理方式、評鑑指標、計分方式、作業時程等，公告後實施。竹市府主管法規共用系統卻查無公車評鑑執行要點，遑論公告後實施。《辦法》第5條規定，主管機關應成立評鑑委員會。竹市府又未成立評鑑委員會，亦查無委員會組織要點。那竹市府到底是如何作成公車評鑑的？

竹市府在程序不合法、組織不合法的情況下，還貿然開放招標並由中華大學得標。預算數額如107年為58萬，109及110年為74萬，所做最的評鑑結果不是優就是甲，這種皆大歡喜的局面，苦的是我們新竹人！事實上，公車如何誤點、老舊、班次少不說，筆者第一次搭乘新竹公車，只是站起來抓住扶手，即有被金牌客運司機大吼要求坐下的經歷，服務品質有待加強。當時向竹市府交通處投訴，交通處表示無法處理。這才讓筆者調查，新竹公車評鑑的程序、組織、招標通通違法，交通處當然無法處理！

違法辦理公車評鑑，究竟圖利竹市府、投標單位、還是金牌客運等公司？縱使投標單位、客運公司不知違法，林智堅、沈慧虹帶領的竹市府，難道都不知道公車評鑑相關規定？連年違法辦理的公車評鑑金額達百萬之數，監察院或檢調更有介入調查的必要。

沈慧虹違法辦理公車評鑑，更陷入窘境。您是要檢討時任新竹副市長的自己，沒有妥善督導交通處？還是甩鍋給現在就職的交通部，沒有妥善督導竹市府？這似乎只是一記巴掌，要選左臉或右臉打的差別而已。但千萬不要覺得尷尬，沈慧虹昔日新竹違法公車評鑑，如今負責全國行人設施評鑑，真正尷尬的，是新竹人，是我們全國人民老百姓。

（作者為國立清華大學學生）