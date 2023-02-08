金門縣議會在近期成立「跨黨派問政聯盟」以及「無黨籍聯盟政團」，在金門縣長陳福海的見證下，這兩大政團聯合發表了4大宣言，其中最重要的是提倡金門成為「永久非軍事區」。這條宣言意味著金門人拒絕重蹈覆轍、捲入戰火中，從此脫離823炮戰的陰影，也等於「不做美國棋子」的宣言。

自從民進黨二次全面執政以來，就開始「聯美抗中」，仗著有美國在背後撐腰，不僅拒不承認九二共識，還頻繁放出激進言論以及挑戰大陸紅線的做法。從金門民意代表的呼籲聽來，民進黨政府這種挺進台獨的做法，致使台灣民眾憂心忡忡，什麼台海穩定、兩岸和平、人民安全，通通都沒了，驚覺戰爭看似就在眼前，即將烽火燃眉，身家性命飽受威脅，民進黨如此操作，終究是不得人心的做法，自然會被選票所拋棄。

然而，說到兩岸和平，就不得不提及美國。事實上，美國才是台海問題的最大攪局者，推波助瀾、興風作浪，是兩岸和平最大的攔路虎，見不得兩岸融合共榮，唯恐兩岸不亂。為了遏制中國發展，美國近年來不斷打出「台灣牌」，甚至打成「戰爭牌」，從最新的《國防授權法案》來看，拜登政府已經打定主意將台灣先「以色列化」再「烏克蘭化」，企圖利用台灣來牽制、消耗大陸，不惜讓台灣淪為炮灰，最後「阿富汗化」。

也正因為如此，拜登政府在台海問題上，導演的劇本與烏克蘭危機如出一轍，使用各種手段，包括但不限於美國前眾議長裴洛西訪台，以及外媒炒作現任眾議長麥卡錫也將跟進的新聞。這一切的做法，都是為了讓大陸感到危機，一步步逼著大陸動手。

原本大陸為了兩岸統一，做了幾十年的努力，包括武力統一的準備也做了不少，但當前的主旋律，仍然是和平解決台海問題。可問題是，隨著美國持續攪動台海局勢，而民進黨政府為了自身利益「聯美抗中」，自然引得大陸極為不滿，那些武力準備，也終於陸續亮相，派上用場。

事實上，台海問題的本質還是中美問題，是中美博弈的一個延伸賽局，並且隨著中美關係不斷惡化，倘若沒有做好風險控管，那麼台海問題終究會迎來爆雷的那一天，而且從美國最近一連串的做法來看，中美博弈全面爆發的那一天也已經不遠了。

在這個前提下，金門縣議會發表提倡金門成為「永久非軍事區」的做法無疑是理性自保的明智選擇，因為按照地理位置而言，大陸一旦要展開行動，金門島勢必會首當其衝，為了避免成為交戰區，提前表明自身的立場尤為重要。

除此之外，台灣其他地區或許也可以群起效尤採取類似做法，尤其是同屬前線的馬祖，提倡本地區為「永久非軍事區」，避免受到軍事打擊。至於那些願意為台獨戰至最後一人的綠營基本教義派，就讓他們自己頂上去吧，看到底是在喊口號，還是真有這膽量，不要屆時一開仗，跑第一的就是他們。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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