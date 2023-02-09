我回到台灣發的第一則朋友圈，就是在書店看到的景象——進門的正中央黃金位置擺著兩岸戰爭相關書籍。台灣朋友表示，見慣不怪了。

還有一本關於中國大陸的暢銷書，書腰寫著幾個大字「從爆買到爆性」，在書店站著看完了，基本就是該位記者搜集的各種網上資料，比如中國大陸的充氣娃娃市場等（這我也能寫啊！不就是資料拼湊，掛個聳動標題嘛！）。

哎，都是財富密碼。

跟朋友們聚會時，就算是對大陸不熟悉的，我也不需要像幾年前那樣「翻譯」給她聽。我剛來大陸那時很多台灣朋友是不喜歡偏北方、充滿兒話音的大陸口音的，每次回台灣總被吐槽，抖音時代到來後大家也不說什麼了。一位台灣媒體前輩跟我說起她的高中生兒子，知道李榮浩，日前卻問她「楊丞琳是誰」——這真是我聽過最誇張的代溝了！

如果你問，兩岸年輕人在這些層面的趨同，能改變什麼？我也無法具體回答。但我在看各種外媒和外國記者寫的兩岸時，總覺得缺乏了什麼。

住在台灣的外國記者，一直在寫台灣年輕一代的政治認同變化，描述年輕一代將「民主台灣」與中國分開，但台灣年輕一代將大陸元素「生活化」的現象，礙於文化或是立場，主流外媒少有論及。

前些日子香港媒體出過一篇「抖音小紅書上的台灣青少年」，其中一段內容是：

台灣年輕人會看到大陸軍演、歌頌國家的影片，會意識到這些內容可能就是「大外宣」而心生警惕。即使透過網路的觸及，台灣青少年得以親近中國大陸流行文化，但也是經由網路，他們可以察覺到在某些時刻，大陸網民與台灣人對時事看法的巨大落差。

因為網路而瞭解、而用語趨同，也會在某些時刻加深「我們果真立場不一樣」的認知。但這樣不好嗎？

社交媒體取代了傳統新聞和上一代口耳相傳的「台商在大陸包二奶」故事，成為台灣年輕一代建構新一代大陸認知的重要方式。

這個新的建構方式中，有別於過去「台灣人告訴台灣人」的單一，加入了更多「大陸抖音主、大陸同輩人」的來源——這種模式下，好好壞壞，至少有很大部份信息來源是大陸。

這些短期內「沒看出什麼」的現象，是否會在淺移默化中影響兩岸未來的交往，一代又一代的台灣人又會創造出怎樣有別於上一代的大陸認知？這些，回台一趟後我感覺，還是值得期待的。

為什麼想寫篇關於台灣的一堆「小事」？

我曾經跟大陸朋友感慨，近年碰到的許多年輕人，動輒一句「台灣經濟不好」，但具體台灣薪資如何？沒有任何概念。

原來台灣民眾生活是這樣——能給大陸朋友一點點這樣的感覺，就好了。在此，也感謝過年期間跟我吃飯喝咖啡，被我「採訪（出賣）」的台灣朋友們。（《春節返台記》四之四，全文完）（郭雪筠/台北女孩看大陸）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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