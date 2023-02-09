眾所周知，美國把中國當做主要戰略競爭對手，而且從某種意義上講，美國已經在策劃並推動對華新冷戰。在新冷戰裡，中國的位置就是從前冷戰時蘇聯的位置，美國要全方位地向對手施壓。美國施壓的重點就是阻止中國的產業進步和科技進步，因此美國才會發起芯片聯盟等等。中美關係進入到全面競爭階段，美國已經發起了新冷戰——這是當前兩國關係的大背景。

今年的中美關係又將出現幾個變量，這也使得中美關係的危險性更高：一是美國國內的政黨惡鬥激化。自今年1月3日美國新一屆國會宣誓就職，共和黨人掌握了眾議院，經過多輪投票最終選出凱文•麥卡錫擔任眾議院新議長，共和黨因此得到了一個可以與拜登較量的平台。於是，現在的美國政黨惡鬥達到了一個新高度。

美國一貫有一個毛病：將內部矛盾外溢。現在美國兩黨都在競相向中國「秀肌肉」，美國政黨惡鬥對外交會產生負面影響，對中美關係也會產生負面影響，這就是美國將內部惡鬥的影響外溢的結果。

第二，美國在去年獲得了一種新的自信，這在以前是沒有的，這也與俄烏衝突有關。俄烏衝突爆發將滿一週年了，我們明顯可以看到的是，俄羅斯的軍事力量比想像的弱。俄軍戰場表現不好，對中美關係也產生了間接影響，因為美國大多數人都認為俄羅斯的軍事力量是排世界第二的，比中國要強。通過這次俄烏衝突，美國人突然發現「老二」原來挺「弱」的，美國和北約只是給予了烏克蘭些許支持，就使得俄羅斯「狼狽不堪」，那中國的軍事力量要比俄羅斯更「弱」，這麼一想，美國人的自信就加強了。

而且，去年的西方在面對俄烏衝突時表現出了空前團結。雖然說百年變局開始後，要漸漸開始「東昇西降」了，但是從存量的角度來講，西方力量還是挺大的。一旦西方展現出空前的團結，它們的力量依舊驚人，這也強化了美國的自信。

第三，他們認為中國經濟發展趨勢「不好」。因為種種原因，特別是疫情影響，去年的中國經濟確實比較弱，所以從去年8月份開始，美國國內就有一種判斷：中國GDP不可能超過美國。這種判斷的代表就是美國前財政部長拉裡•薩默斯。

第四，美國精英層從自己的價值觀出發，對中國有所不滿。

上述幾個因素結合在一起就導致美國現在對付中國更狠了。

第五，美國今年會拚命地打「台灣牌」，這就會導致中美關係更危險。

分析了以上幾個危險因素後，這幾天中美又出現了一個「流浪氣球」事件。自2月1日起，美國就開始操作「流浪氣球」，儘管中國已經解釋得很清楚：這是一個測試氣象的民用氣球，氣球是因為不可抗力偏離軌道進入美國本土的，但美國就是要把它政治化。

美國媒體天天都在報道，CNN（美國有線電視新聞網）這幾天的頭條基本都是「流浪氣球」。雖然在2月4日，這個氣球已經退出了美國本土到了海上，而且高度從30000米降到了18000米，美國還是出動了F22把氣球給打了下來，至此這個事件告一段落，但它的「後遺症」還在：現在美國兩黨的政治人物以及媒體還在炒作這一事件，企圖借這一事件掀起新一輪「中國威脅論」。

在這樣的背景下，美國今年要繼續打「台灣牌」：新任議長麥卡錫可能會竄訪台灣。儘管最近麥卡錫在記者會上表示自己沒有訪台的規劃，但他的話是不可信的。他原來在辦公室裡說過，自己正在積極籌劃訪台事宜。但可能是因為最近中美關係緊張且中方反應強烈，所以他突然改口。

麥卡錫竄訪台灣大概率還是會發生，美方原來透露的訪台時間是4月10日，但具體的規劃是嚴格保密的，他們就是要讓中國猝不及防。而且具體竄訪的時間可能提前也可能拖後，假如麥卡錫的行程提前，對中美關係會造成非常大的衝擊。雖然「流浪氣球」在2月4日被打下來了，但餘波還在，如果麥卡錫這時候再「臨門一腳」，這對中美關係的衝擊就會非常大。

所以說，關心中美關係的朋友需要保持警惕，雖然中國政府大概率也在跟蹤這一事件，也在採取辦法防止這種衝擊的發生，但是必須得做好心理準備，因為麥卡錫很可能還是會竄訪台灣的。

此次「流浪氣球」事件發生後，中國外交部、國防部都發表了聲明，對美國表示抗議。根據《日內瓦公約》，若民用飛行器誤入他國領土，基本上都是通過外交手段解決的，用軍事手段的情況很罕見，即使有也是特別極端的情況，所以這次我們有理有據地表示嚴正抗議。我們要求美方不要炒作這次事件，不要把它政治化，不要藉機挑釁中國。

2月5日，外交部就美方武力擊落無人飛艇事件發表聲明（截圖自外交部網站）

而且，根據美國媒體最新的報道，在川普時期也發生過中國民用氣球或飛艇誤入美國領土的情況，當時通過私下的外交溝通就解決了。這就很明顯了，當前的「流浪氣球」事件就是美國政黨內鬥的結果，因為一些比較激進的共和黨議員要求現任副總統賀錦麗辭職，而拜登方面借這次「流浪氣球」事件就更有底氣了：之前的共和黨「老大」川普在任期內多次遇到這種事情，居然只是簡簡單單就解決了，現在民主黨的拜登總統用F22直接把氣球擊落，而且把這一事件運用得「淋漓盡致」。

所以很明顯，氣球或者飛艇因為不可抗力偏離航道並誤入他國領土其實是常有的事，但這一次美方把它炒作得這麼厲害，原因就是政治化：美國兩黨和媒體都需要製造事件來強化「中國威脅論」。

現在，美國的精英層普遍把中國當做對手，視為威脅，但美國民眾一般不大關心。我在美國生活過很多年，一般的美國老百姓是不太關心國際事務的，他們只關心柴米油鹽和就業收入。在美國民眾對中國沒有任何看法的情況下，精英層要策劃新冷戰是非常艱難的，如果沒有民眾的支持就無法調動全國的資源實行長期對抗，還如何進行新冷戰呢？所以這一次，「流浪氣球」事件就被政治化了，以此為理由加強「中國威脅論」。

這次事件的後續衝擊可能還會延續一段時間，所以在這個情況之下，中國的外交部和國防部進行發言是有必要的，謝鋒副外長去進行交涉也是有必要的。雖然我們期待交涉能所成果，但我個人比較悲觀，因為這是美國精英層有意的操作，所以我估計他們還會有動作。當然，這種情況下我們國防部和外交部的發言也是有用的，我們需要把立場擺明，這樣我們的後續動作才能「師出有名」，雖然這個表態可能對美國內部政治沒什麼影響。

目前來看，「流浪氣球」事件估計還會發酵，並且還會對中美關係有一些新衝擊。因此，我們要心知肚明的是，中國表達立場是對的，但效果可能很有限，而且美國還會有後續的動作。因此我們要在行動和資源調配方面做好準備，一旦美方升級挑釁，我們要用有力的措施加以反制。只要我們做好充分的鬥爭準備，美方後續的動作可能就起不到效果了。（作者為中國人民大學國際關係學院教授，美國問題專家）

（本文來源《觀察者網》，授權中時新聞網刊登）

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