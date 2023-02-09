「你們沒讓我們孤單，1999年地震時是第一支前來幫助的外國團隊。我們永遠不會忘記你們的幫助，現在該換我們來支持你們」。這是3年前土耳其發生強震，當時許多台灣人到土耳其AKUT的社群媒體中的留言。

這次土耳其發生7.8大地震，台灣又立即出動搜救隊前往土國馳援，跟敘利亞一起，最早抵達土國的外國救援隊。這就對了！不要說投桃報李，任何人、任何地方發生不幸，都應該及時伸出援手，土耳其地震，政府和民間做得漂亮！

外界不禁聯想是否因為當年台灣發生921強震，土耳其救難隊是首批抵台的外援，其實在921之前，也就是同年8 月 17 日，土耳其發生7.4 大地震，當下台灣也馬上伸出援手來幫忙。所以，不管怎麼說，這是善的循環，人不一定要冤冤相報，但雨露之恩必將湧泉相報倒是真的。

日本311大地震，台灣捐款71億，捐款數字全球第二，結果呢？日方不准我方漁船進入釣魚島，更押我船長、逼其罰款；更將核廢水入海、核食品硬銷我國，這就有點莫名其妙了，我們不求償恩，但求合理的回報很難麼？

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