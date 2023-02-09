2023年台北國際書展在元宵節的歡慶燈會中，宣告結束。

今年書展有幾個特色：第一，所有的參展出版社，不管是大出版社、小出版社，甚至只有一個人的微型出版社，也有幾十家合組為「獨立出版聯盟」，共同參展。而且還花了不小力氣，設計「讀字工地」的展位，變成每年最吸睛的展場風景。更不必說出版傳統文學書的爾雅、九歌、洪範、文訊等有風格的出版社了。

有意思的是，每一家都非常用心辦展，舉辦了多項活動。舉凡演講、簽名、說唱、畫圖，甚至韓國來的巫女作家還可以用畫符式的簽名，為讀者服務。

主題館波蘭也很棒。他們找來兩三百年前的古書，甚至有蕭邦1829年F小調第二號鋼琴協奏曲的半手稿。讀著古老的書卷，彷彿感受到音樂家在手稿上書寫的筆跡，而近兩百年後，它的存在，讓人更相信，即使波蘭歷經了兩次世界大戰，被侵略、被佔領，但藝術仍存在於民間，書香比戰火更恆久。

展場也有許多國家的展示。韓國、日本、法國、英國，還有一個小展場給烏克蘭。當然，還有香港幾個學術出版社，讓書展更有「國際書展」的味道。

疫情前，香港出版界朋友總是會來參加書展，但這幾年來不僅是因為疫情，更因兩岸關係，台灣官方對香港出版界不友善。而香港出版界也很辛苦。因為中共出版檢查的手已經伸入出版、印刷、發行。香港出版自由的門已漸漸關上。本來大陸有不少禁書，尚可在香港出版。現在連香港也沒有了，只剩下台灣。台灣實在要更加珍惜出版自由的環境。畢竟，在全球的華人世界裡，台灣是唯一還擁有出版自由而且有閱讀市場的所在。

今年的第二個特色是：人潮特別多。愛書人彷彿許久沒有聚會了，他們不僅是要來買書，而是參與一場讀書的文化盛宴。那種參與嘉年華的愉悅，聆聽講座的熱情，共同構成台灣的書香文化，特別讓人感動。

第三，今年辦的演講，可能是歷年之最。或許是疫情讓人隔離太久了，作家好久沒有遇見讀者，讀者也太久未曾親見作家，整個展場充滿各種講座。不僅是書展所辦的大小沙龍，連參展的出版社也在自己展場辦小型演講、簽書。大塊出版的幾米，連著簽了兩天，跟讀者慢慢聊天，輕聲問候，似乎快樂得不得了。龍應台、席慕容、吳晟也都來了。

今年作家參與的意願也特別高。以前有固定書展，不覺得講座有什麼可珍惜的。疫後才發覺，我們竟然分別那麼久了：三年。以往不覺和讀者溝通有什麼困難，現在才知道，了解讀者的感想，有讀者的回饋，才會有寫作的動力。作家是多麼寂寞的行業，天天在家中獨自對著稿紙、電腦，孤獨思索。以往沒必要，總是安於孤獨。如今孤獨太久，真的好想走入人潮中去。

因此，作家和讀者接觸的那種貼近的感覺，好像久別重逢的朋友。

如果要讓我來定位的話，只能說今年是久別重逢。是人與書的久別重逢，是作者與讀者的久別重逢，是愛書人和書香的久別重逢。

因為書香，台灣的春天，提早來臨了。

（作者為自由作家）

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