美東時間2月7日下午，中國駐美使館就美方武力襲擊中國民用無人飛艇一事，再次向美方提出嚴正抗議，為什麼這一次，中方的態度會如此強硬呢？因為科研氣球飄到他國，並不是稀罕事。

美國用導彈攻擊氣球，這當然是要對中國立威，一顆中國氣球飛到美國上空，美國絕不接受。而國際上，對以武力攻擊民用航空器，是有高度約束的，除非判斷會危害國家安全，有恐怖攻擊的可能，人民生命有危險，否則，不會輕易以武力攻擊民用航空器，美國是在創造一個，用武力攻擊無威脅性的民用航空器的惡例。

而且，美國自己隨意定義領空的範圍，領土跟領海的上方空氣，叫做領空，可是，多高的範圍內，是領空？國際上對領空的高度，沒有共識。就實際應用來說，商用跟軍用飛行器的最高高度，大概是45000英尺（13700米）根據報導，中國流浪氣球，在美加飄流期間， 高度是3萬米到5萬米之間，又有說，是在2萬米。無論如何，都遠遠高於13700米，一直飄到美國東南海岸線，才降到2萬米以下。

那麼，下次如果有別國的民用航空器，在美國領土上方6萬米或是8萬米高空飛行，即使是沒有安全威脅，美國是不是也要用武力攻擊？這顯然就是美國認定的。那如果高度是10萬米呢？如果是20萬米呢？還是美國認為，領空是沒有高度限制的？我想打就打？或是美國認為，什麼時候有高度限制，什麼時候沒有高度限制，我美國說了算？所以，美國的領空範圍，可以無限大？

面對一顆無人駕駛，顯然不具國安威脅性的民用氣球，中方早已說明，因為西風帶而自控能力有限，飄在美國領空之上。注意，不是領空之內，而是領空之上。美國卻用導彈攻擊，把它擊碎。

美國認為這樣的作為，是保衛美國安全。那麼，對於領空之上的低空軌道衛星，是不是，各國也有權利，用武力把它打下來。比如，星鏈衛星？

美國的星鏈衛星，號稱民用，卻有軍事背景，更用在軍事行動上。在俄烏戰爭的作用，已經很清楚了，地球上空的星鏈衛星，算是低科技，卻以數量取勝，已經有1萬多顆，總數預計，會達到42000顆。人家衛星是一顆兩顆，幾顆的打，星鏈是用低軌道衛星，占滿軌道。

這些低科技衛星，在各國上方，佔據軌道。不間斷的監視各國，還形成光害，嚴重損害各國權益，

而且，幾次惡意的，突然改變高度，對中國的太空站造成傷害與危險。那麼，按照美國這次用武力擊落氣球的邏輯，中國未來，是不是也完全有權力，把星鏈衛星擊落？因為星鏈衛星，對中國的監視與威脅，遠比那顆氣球對美國的威脅，嚴重上萬倍。很多人只想問一句，如果美國可以，那麼，中國行不行？如果氣球應該被擊落，那，星鏈可不可以被擊落？

氣象研究，需要使用氣球，各國都在使用氣球，氣球也會到處飄流，中國駐法國大使，在法國媒體公開說，美國氣球以前也飄到中國過，但是中國都低調處理。中國大陸其實可以公開，過去各國，尤其是美國氣球，飄到中國境內的紀錄。

也順便把道理捋一捋，是不是，以後各國領空，都沒有上限？是不是，不管是氣球還是衛星，都可以當作間諜器材對付？

（作者為作家）

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