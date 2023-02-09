8位金門縣跨黨派議員提出讓金門成為永久非軍事區，本人及新黨對此高度肯定。

1949年兩岸分治後，金門成為首當其衝的戰區，戰爭的苦，金門感受最深，為此新黨也積極倡議金馬成為和平非戰區，從實施小三通到每年辦泳渡金廈海灣，到掃除地雷，金門逐漸告別了過往的戰爭陰影，迎來了和平與繁榮的契機。

然而過去7年來，在民進黨執政之下，兩岸關係越來越緊張，台海上空再度戰雲密布。對金門人而言，過去飽受戰爭之苦，最能體會戰爭的殘酷，絕不願意被民進黨政府的錯誤政策拖下水，尤其看到最近民進黨政府要向美國人買布雷車，無疑更讓金門鄉親感到怵目驚心，當然多少金門鄉親因為誤觸地雷不幸喪生或從此殘疾，如今這樣的悲劇難道要在未來的寶島台灣土地上演？

相信絕大多數的金門鄉親，都看不下去民進黨政府的惡搞了，小三通上路20年來，累積使用人次多達2200萬，各界都高度肯定，金門人不會再想回到過去那種痛苦的日子，金門要的是兩岸互信乃至未來建構金廈生活圈。

因此這次才會有不分黨派的金門縣議員共同倡議讓金門成為永久非軍事區，連民進黨籍的議員也參與其中，顯示追求和平是不分黨派都應遵循的立場，大陸國台辦對於金門議員們的倡議給了正面回應，我們希望民進黨政府也能聽進去民意，盡速改正購買地雷、延長兵役等配合美國把台灣推向戰爭的錯誤路線，讓台灣重回兩岸和平互動合作的正途。（作者為新黨主席）

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