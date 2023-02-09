鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統大選，備受矚目，他一句「我在等國民黨一套辦法」，卻是意在言外，也讓人回想起4年前總統大選，國民黨那段自亂陣腳、先盛後衰的慘敗往事。

歷史會不會重演，仍未可知，但類似的情景若隱若現，卻讓人驚嘆歷史的嘲弄猶在。現今和上屆總統大選局勢相較，至少有三點是驚人的相似：一是國民黨又先取得了地方選舉的大勝；二是同樣都面臨一位有志總統大位、聲望與支持度卻不理想的黨主席，前有吳敦義，此次為朱立倫；三是郭台銘這次又想捲土重來了。

但相似未必等於相同，受過教訓後能否記取教訓，將再次考驗國民黨是否能掌握這次乘勝追擊的契機。有了前車之鑑，郭台銘這次顯然是希望透過國民黨的徵召參選總統，因為他上次在黨內初選失利，憤而退黨，按照黨的現有規章，他必須先連過兩個門檻才有可能獲得提名，在時間上已經完全不可能。

4年前，吳敦義有意利用郭台銘來卡韓國瑜，以利自己出線選總統，因而以頒發「榮譽狀」的方式為郭恢復黨籍參加初選；如今以私害公、因人設事的爭議會不會又重演，外界都在盯著朱立倫會怎麼處理。

一之為甚，其可再乎？當年主事者各懷鬼胎，為郭台銘開了後門而引發的「初選之亂」，結果是讓郭怒斥「國民黨分贓腐朽文化」，韓國瑜痛批「政治權貴熱衷於密室協商」，更讓國民黨滿盤皆輸。

郭台銘說在等國民黨的「辦法」，似乎相當篤定。但國民黨別忘了上次的殷鑑與教訓，這次還有聲勢更強的侯友宜，加上雪恥復興的支持者民意，難道國民黨還要再次被郭台銘糟蹋嗎？