台灣自從民主化以來，蘇貞昌兩任閣揆合計5年半，無人可望其項背，然而，從來沒有一位行政院長像他這麼凶惡過。當年，連戰副總統兼閣揆被反對黨嗆聲，老大不高興，也只是拇指向下表達憤怒；郝柏村老是被民進黨當作提款機挑釁，尤其是選舉將近，軍人出身的他再怎麼作風強硬，從未聽聞備詢口出惡言。唯獨再作馮婦的蘇貞昌，罵起反對黨立委像在訓誡小孩，倚老賣老的身段幾近藐視國會，眾人敢怒不敢言，連議長也視若無睹、唾面自乾。

蘇貞昌是出名的酷吏，手下挨訓宛如每天吃三頓飯，罵得越凶、官升得越大，特別是從台北縣長任內就跟班的人，都知道老闆面惡手軟。當年他擔任民進黨主席，執行長吳釗燮每天西裝筆挺、無所事事，有一回被罵到痛哭流涕，終於轉而效命新主蔡英文。其實，他大學是橄欖球校隊，「衝衝衝」反映立竿見影的個性。蔡英文10年前在總統初選出線後請益，蘇貞昌6度回以「然後呢？」，新北選戰落敗組閣，老驥伏櫪、自況邱吉爾，此番又自比袁崇煥，惡而不邪。

謝長廷是民進黨內足智多謀的人物，思路清楚、辯才無礙；只不過，國人未必欣賞他的謝式幽默，伶牙利齒、正刨倒削，不免淪於尖酸刻薄，特別是嘴角微揚的表情，又有幾分巧言令色的神情。調查局線民爭議一直揮之不去，深信宋七力分身無怨無悔，南下鹹魚翻身選上高雄市長，卻又被陳水扁杯酒釋兵權北上組閣。自告奮勇出使日本，未能幫蔡英文一桃殺三士外放呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃。從搭檔彭明敏大選就可看出他的機會主義，終究，雖然孤僻無友，卻不邪不惡。

陳水扁會唸書、愛考試，見證三級貧戶在科舉制度下問鼎九五。為了擺脫新潮流對美麗島的撻伐，他跟謝長廷分別串連正義連線及福利國。阿扁相當務實，不論是《台獨黨綱》或《台灣前途決議文》，適時對台獨及公投提出條件式的修正，總統就職的「四不一沒有」如出一轍，蔡英文東施效顰。至若於為了連任不惜大選綁公投，投機取巧以為頭過身就過，已經不是普通的邪門。儘管身兼黨魁，陳水扁的行事風格不算霸道，多半曉以大義，勉強是邪而不惡。

蔡英文看似小鹿斑比，深得史明及黃昭堂寵愛。民進黨政府大砍18%的軍公教優惠存款，她嬌嗔委屈此後不能捐款弱勢；選前「勞工是我心中最軟的一塊」，選後「你們要自立自強啊」，更不用說勞保年金改革原地踏步。誠然，萊豬進口只能說懦弱無能，公投大選脫鉤是挾國會優勢欺騙百姓，至於中天不予換照儼然戕害言論自由的民選皇帝。藍綠為了黨政同步皆由總統兼黨魁，小英竟然厚顏壟斷立委不分區名單，復以防止跛腳為由惡霸沒收直轄市長提名，既邪又惡。

漢娜‧鄂蘭以《平凡的邪惡》（Banality of Evil）描寫反猶戰犯阿道夫‧艾希曼在耶路撒冷受審，納悶看似平庸的人，怎麼會那麼邪惡。民進黨以政治改革、社會關懷、推動台獨起家，蔡英文政府班師回朝，邪惡無比。哀，民進黨的集體沉淪。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）