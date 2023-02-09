國民黨副主席夏立言8日率團前往大陸訪問，開展「交流對話、關懷民生」之行。首站先到上海，再轉赴武漢、北京及長江沿岸大城市，除與當地台商、台生及台胞座談外，並將和國台辦主任宋濤會面，也可能會見政協主席王滬寧。民進黨還是以「朝共」一詞嘲諷夏立言，但總統府與陸委會卻未置喙，蔡政府似有意放手讓國民黨走「和中」之路，兩岸能否春暖花開，夏立言此行任重道遠。

夏立言再赴陸 任重道遠

蔡英文總統在出席2023大陸台商春節聯誼活動時曾表示，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。她還重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

大陸新任國台辦主任宋濤1月2日發表首篇對台政策講話，期許兩岸《攜手奮鬥、共創偉業》，接著在1月28日於廈門會見國民黨前主席洪秀柱，再次表示將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來。

再看金門縣議會2月6日成立「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，在縣長陳福海見證下，共同發表金門成為「永久非軍事區」等4大宣言，期望金門從此遠離無情戰爭的夢魘，確保鄉親生命財產平安。這也是金門首次自行倡議成為「永久非軍事區」的行動。

顯然兩岸和平已經成為台海新的主流聲音，「抗中保台」隨著去年九合一選舉已遭到人民的唾棄，民進黨若不順著這條路走，該黨兩岸政策恐怕只會走入死胡同。

其實，和平路線已經成為台灣的主流聲音，從幾個面向來觀察更可以清楚的認知，去年美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸啟動空前規模的對台軍演，台海一度兵凶戰危，但大陸隨後發表對台政策白皮書，強調和平統一方針不變。台灣社會認知「避免戰爭」、「兩岸發展」最有利兩岸，這是最近兩岸走向和平之路的總體觀察。

再深入來看，原先被炒得沸沸揚揚的美國眾議院議長麥卡錫來台訪問一事，根據剛從美國返台的立法院長游錫與駐美代表蕭美琴的說法，麥卡錫至今並無訪台的具體計畫。經過去年裴洛西來台引起的風暴，已經讓台灣人民反感，台美雙方這次對麥卡錫來訪與否，顯得更為謹慎。

金門倡議 永久非軍事區

再從美中關係觀察，儘管所謂大陸「間諜氣球」侵入美國領空事件，導致原定訪問北京的美國國務卿布林肯推遲5日至6日的行程；但白宮發言人強調，布林肯並未取消訪問，而是另尋時機訪問中國。總統拜登在回應記者時也表示，「間諜氣球」事件不會進一步削弱美中關係。

既然拜登都表態氣球事件不會影響美中關係，台灣想要操作「親美抗中」的條件已經消失，大陸也不可能在今年繼續製造事件讓民進黨有操弄抗中的口實。美國國防部次長卡爾日前就表示，沒有跡象表明中國未來兩年內會攻打台灣。這是否定先前美國空軍機動司令部司令米尼漢，在一份備忘錄中預測美國將在2025年因台灣與中國開戰的說法。

美中台關係日趨緊張，但各方都往和平的方向在走，俄烏戰爭沒完沒了，東亞一旦爆發衝突，代價不是任何一方所能承受。當土耳其、敘利亞發生7.8級大地震之後，聯合國立即啟動全球救援行動，台灣也出動兩波救難人員到災區參與救災。台北燈會更在台北101雙副燈上，特別打上祈福燈光及字卡，為土耳其祈求平安。

天涯若比鄰，這句古老話語永遠不會過時，何況兩岸近在咫尺，更沒有宣揚戰爭的空間，這也是去年九合一地方選舉期間會出現選民「票投民進黨，青年上戰場」的原因。民進黨受到教訓，副總統賴清德在第一時間就把民進黨的「抗中保台」口號改稱「和平保台」。

和平路線已經成為兩岸的主流聲音，民進黨再怎麼批評夏立言大陸行是「朝共」，也引不起民眾的抗中情緒。民進黨返回和平的主流路線，才是自救的最好辦法。