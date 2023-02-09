國民黨會輸掉2020年總統大選，關鍵之一在於分裂；而讓藍軍由盛轉衰的推手，郭台銘「厥功甚偉」。然而，當時初選失利就退黨、撂話別再「勾勾纏」的他，如今針對2024大選，卻溫情喊話「我在等一套辦法」，前倨後卑，擺明把國民黨當成工具黨。對朱立倫來說，無論他個人的政治野望為何，都不該把黨格與尊嚴視為可割可棄的條件交換，否則就是以小我害大我，不堪回首的歷史註定再演一次。

對民進黨來說，初選的結束是團結的開始。反觀國民黨，則總被譏笑初選結束往往是敗選的開始；2019年總統提名歷史就示現了這種荒謬本色。

當時，拒絕簽署「未獲提名絕不違紀參選」公約的郭台銘，初選落敗後對黨盡是親痛仇快的冷言冷語。但或許郭台銘貴人多忘事，已忘了當年自己是如何炮口向內，但老百姓恐怕不像他這麼健忘。例如，2019年9月12日，當國民黨大老出面呼籲團結時，郭卻抨擊許多百年世襲的中常委把持國民黨，台灣人民不會認同如此迂腐、守舊的政黨，因此他宣布退出國民黨。同年的9月26日，國民黨中央為求弭平傷痕，由地方黨部決議慰留郭，結果郭辦卻回稱：「郭台銘不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏。」

政治從來就不脫人性，要期待霸氣的郭台銘嘗到挫敗後轉而無私地支持勝出者，不免過於勉為其難。但在選舉倒數敏感階段，他豈會不曉得此舉將製造讓黨內更難以團結的矛盾？明知故作，恐意味著他對國民黨是寧可魚死網破，決心恩斷義絕。

如今，曾喊著「好聚好散」的郭台銘，突然回頭暗示願意代表國民黨參選2024。試問，若當年他對國民黨的批評所言為真，那麼現在為何要與自己口中那個既迂腐、又守舊的政黨手牽手、選總統？還是說，當年把自家政黨批到狗血淋頭，單純只是為了洩憤而虛構罵名？無論原因為何，政治都不該拿別人的血來暖自己。

更何況，從體制面來說，退黨未滿4年的郭台銘，依照國民黨內規，須等到今年9月才可申請回復黨籍；且回復後，還得再等4個月才有參選公職的資格。換言之，從法理面而論，3年半前的郭台銘，其實已自行斬斷競選2024的可能性了。

當然，制度是人訂的，當家做主的朱立倫如果要替郭台銘開後門，不是不行，只是初發心到底是什麼？其背後，難道沒有與郭搭檔參選的結盟盤算？這與當年吳敦義的私心有何差別？

換言之，就情論理，郭台銘之於國民黨的2024之路，無疑是弊大於利。因此，朱立倫必須清楚體認，國民黨若再次因人設事大開後門，註定重演4年前的分裂悲劇。

（作者為資深媒體人）