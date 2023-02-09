前兩天聽到指揮家杜達美（G. Dudamel)同意加入紐約愛樂，將擔任藝術總監兼音樂總監，他們雀躍三尺。我聽到杜達美要離開洛杉磯愛樂了，我也雀躍三尺！

紐約愛樂交響樂團曾經擁有過輝煌的歷史，可目前不過是一個年收入少於洛杉磯愛樂高達1億美元的中上級樂團，可以想見，杜達美移樽，紐約那些團員此刻當然興奮了。團員們喜歡杜達美為人平易近人，當然也是有的。但，我是聽眾，那些和我沒關係。

您駕臨洛城14年了。自從那晚在迪斯尼音樂廳後台休息室穿著內衣接見法蘭克蓋瑞大師等，包括我，如今也已經10年了。中間，柏林愛樂没有選上你，你於是決定延長留在洛杉磯的任期。你年薪兩百多萬美元，雖然洛杉磯愛樂如今已經成為全美最重要的樂團（這不是我說的）（而且沒有之一）（新聞界的權威評論家怎麽界定的，不知道），一部分（不完全）多虧你的貢獻，可我們也一直在呼喚著一個新的指揮風格的降臨。

您的優勢多的不得了，背譜和學新曲的能力超強，浪漫和當代作品都能駕馭，但是您基本屬於拉美快樂型，且指揮技法平平，不是我期待的大指揮家厚重深刻路數，例如夏伊（R. Chailly）和穆諦（R. Muti）等。

您擅長搞噱頭、搞製作，可在洛杉磯市中心那邊怎麼大搞特搞，我看了看，想了想，無感。不過您搞的作曲家專題慶典始終還不錯，應該得到正面評價。

其實我對一個交響樂團所期待的，很基本，就是真正的、紮紮實實地演出有深度、有功力的交響音樂。因此，接下來的三年，我開始迎接你退場的過渡。

我也知道，接班的指揮家可能不是我最期望的，作曲家兼指揮家薩隆能（E. Salonen）回鍋可以，從時代潮流觀察，在幾位活躍的女指揮家之中選聘也極可能，可總而言之，一位指揮家待在一個位子前後高達17年，稍嫌太久了！

（作者為文化評論人）

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