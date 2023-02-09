民進黨中執會通過「學倫切結書」，展開對立法委員、總統候選人的審核機制，並呼籲其他在野黨跟進。表面上看起來，這似乎是相當有魄力的決斷，代表了黨主席賴清德刷洗黨內一連串爆發的「誠信危機」的決心，也是他「新官上任三把火」的第一把火。

但是，這一把火充其量只不過是在虛張聲勢，用以塑造民進黨虛假的「清白」形象而已，並沒有任何實際的作為。

首先，賴清德不僅對社會上眾多對蔡英文論文門的疑慮未有任何的表態，同時，更對行政院院長、副院長，以及林智堅、蔡適應所涉及的「抄襲」問題也視若無睹。賴清德之所以如此，一方面是「投鼠忌器」，因為如果要認真追究起來，民進黨內將受波及的人恐怕是一掛接一掛，沒完沒了；一方面是他自己根本不懂學術，誤將「抄襲」等同於「引註不當」，殊不知要判定一個人的論文是否抄襲，負責的學倫委員必須耗費多少的時間與精力，精審細核，舉證歷歷，才能做出決斷，豈會僅僅是「引註不當」如此浮面的理由就可以判定的？這豈非太看輕了學倫委員的知識與智慧？

其次，「學倫切結書」是採取「不溯及既往」的方式為之的，只要參選者不要明列其學歷，則無論是參選人過去是用何種不名譽的手段獲取造假的學位的，彷彿就可以一筆勾銷，從此就清白無虞了。這是「掩耳盜鈴」，就如一個殺人越貨的匪徒，只要金盆洗手，就可以漂白成偽善的良民一般，連認錯、懺悔的程序都可以免了。這豈是真的有心想處理這個棘手問題的態度？

不僅如此，此一主張的執行，恐怕也是很難收到實際效果的。儘管參選人不明列其造假而得的學位，但參選人前此在選舉公報或是逢人炫誇的學歷，是不難透過前後的比對加以印證出來的。前此刊載，而如今加以掩蓋，豈不是「欲蓋彌彰」，「不打自招」地坦承其學位是造假的？「授人以柄，智者不為」，有多少人敢於冒著如此大的風險，拿自己當箭垛，任由對手狂射？

以此而論，「學倫切結書」根本就是徒具虛文，用以掩蓋真相、塑造假象的一種宣傳手法，其目的只是在於強調民進黨所推出的候選人一定是清清白白的而已。

「學倫問題」是攸關於一個政治人物最基本的「誠信問題」，全世界沒有一個國家，也沒一個政黨，是像民進黨一般如此寬容的。但凡被糾舉出學倫問題的政治人物都得以黯然下台為收場。國民黨時期因此也有幾個部長因此而引咎辭職，而近日民眾黨的蔡壁如也因此而辭卸立委之職，有哪一個像民進黨般還敢忝不知恥地猶然高居其位，而且還可以蒙混得風生水起的？

由此看來，賴清德推出的「學倫切結書」，其實只是一種「鋸箭法」，妄圖將箭羽、箭身切除，用以彌縫、掩蓋，殊不知箭鏃之毒，早已深入骨髓，是萬難救治的。

「誠信」是政治人物的基本道德，不誠無信的人，百姓如何將家國大任託付於其人身上？賴清德如果真有魄力，就應當雷厲風行，杜絕所有曾經造假過學位的人參選，才是真正的正本清源之道。捨此而不為，只不過祭出一個有名無實的「學倫切結書」，不僅只是虛晃一招，而且更有「漂白」的嫌疑。

（作者為退休大學教授）