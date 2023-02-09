美國總統拜登日前發表「國情咨文」，主要聚焦內政及經濟重建，並未著墨太多國際議題，似乎有意把年度演說當成他競選連任的起手式。不過拜登還是點出俄羅斯的威脅與中共的挑戰，強調民主國家不會因獨裁政權挑釁而變弱，表示「若美國主權遭到威脅，他必將採取行動捍衛國家」。他雖未指明何事，不過言談間充滿自信，應是對自己處理美中氣球事件的結果感到滿意。

在美中氣球事件發生後，拜登的演說自然備受矚目，外交老手的拜登也沒放過在全美民眾面前表演的絕佳機會，不時以言詞反擊共和黨說他向中共示弱的批評，甚至脫稿嗆聲中國大陸國家主席習近平。然而，激情之餘仍有理性喊話，他說當選之初即曾明白告知中國最高領導人，美國「尋求與中國競爭而不衝突」，但也會「在能促進美國利益和世界福祉之處與北京合作」。

從此次國情咨文可得知，拜登已將美中關係走向定調為「競爭為主、合作為輔」的大國賽局，而且極有自信美國終將獲勝，才會說出「我們處在幾十年來最強大的地位，來與中國或者世界上任何國家競爭」的話！不過美方也沒有放棄和談的機會，美國國務卿布林肯因氣球事件推遲，但不是取消訪中之行，仍會在適當時機訪中；財長葉倫近日也表示有意去北京，足證美方仍希望與北京盡快設置規範彼此互動底線的「護欄」，不讓全球最重要的雙邊關係失控而衝突。

對於拜登國情咨文演說，中國外交部發言人毛寧回應指出，中國並不懼怕與美國競爭，但反對以競爭定義整個美中關係，並指控拜登抹黑；不過也重申了習近平說過的「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

大陸在防疫鬆綁後，目前施政重點在全力穩住經濟，加上兩會即將召開，應希望先緩解外部壓力，以利內部發展。近期美方對大陸科技的防堵動作不斷，加上氣球事件，短期內雙方競爭態勢難免，但北京官方明指不希望美國以競爭定義整體美中關係，顯示長期仍希望維持兩個和緩的關係。

目前看來，美中之間的護欄仍不夠紮實，美中氣球事件後，北京拒絕美國國防部長奧斯汀和中國國防部長魏鳳和通話的要求，令人憂心，若之後麥卡錫訪問台灣發生中美強烈對立情況時，是否有軍事溝通管道可即時化解。顯見中美雙方還需再進行磨合。

中美關係若不穩定，台海現狀亦難平靜。蔡政府對中美之間的爭議最好多觀察少說話，不要像個跟班小弟在旁吆喝助陣，毫無主權國家的尊嚴。尤其台灣及美國將進入選舉熱身季，屆時內部的政治壓力恐將主導對外政策，應慎防擦槍走火。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）