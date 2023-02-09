鴻海創辦人郭台銘在臉書說「心繫台灣」，他是否將再度參加總統大選引發關注，至於會不會回國民黨，他表示在等國民黨的「一套辦法」。對於前黨員回黨，國民黨本有相關規定，郭台銘似乎是要國民黨再替他量身打造出一套新規定，不如國民黨到倉庫裡翻一翻，看有沒有八抬大轎可以恭迎郭台銘？

因人設事 造成黨內分裂

郭台銘之所以要國民黨提出「一套辦法」，恐怕還真的是針對總統大選而來。因為依據現行規定，退黨滿4年才能申請回復黨籍，郭台銘最快要到今年9月才能提出申請。而回復黨籍後滿4個月才有參選資格，那就要拖到明年1月了，哪裡來得及參加國民黨的總統提名初選？如果郭台銘只是單純認同國民黨的理念，願意為選戰助陣助力，那是不是回復黨籍並不那麼重要；如果郭台銘真有心問鼎大位，也大可以無黨籍身分獨立參選。想等國民黨拿「一套辦法」出來，只怕是盤算著要使用國民黨這個舞台，收割國民黨全黨的資源，為自己的總統夢當墊腳石。

但憑什麼國民黨要被如此反覆利用呢？回顧2019年，郭台銘來去國民黨就是一場鬧劇。當時郭台銘心有壯志，想參與國民黨總統提名黨內初選，明明他不是黨員，黨主席吳敦義還是用頒發榮譽狀感謝他借款給國民黨的方式，讓他成為黨員並取得初選資格。但國民黨採用「全民調徵召」，並未納入郭台銘建議的手機民調，結果人氣更盛的韓國瑜勝出，郭台銘屈居第2。郭台銘怒而痛批「無法撼動國民黨分贓腐朽文化」，並且退出國民黨。其實以當時韓國瑜旋風之勢，即使納入手機民調，在國民黨內缺乏組織與人脈的郭台銘恐怕仍是不敵，但扭曲規則而入黨、初選不過即退黨，恰可以看出郭台銘只是把國民黨當成了工具，沒法用就丟在一邊，還嫌棄得要死。

如今郭台銘想等國民黨拿「一套辦法」出來，狀況又有什麼不同？不還是要國民黨傾全黨之力把他抬上總統寶座？問題是，郭台銘雖然因為捐疫苗而獲得民眾的感激，但沒有大型政黨的基層資源與組織支持，他以個人身分參選勝算不高。民進黨施政不彰弊案叢生，縣市長選舉慘敗即可見其已陷入危機。對在野黨來說，2024有相當大的機會扳倒民進黨，但任何一個環節出了問題就會功敗垂成。國民黨內侯友宜、盧秀燕都有施政口碑和高人氣，也長期深耕基層，誰出馬都是強棒，如果郭台銘一個把國民黨當工具的外來人要踩著別人上位，恐怕黨內先會掀起激烈反彈，進而像2019年一樣造成黨內分裂。一個分裂混亂的國民黨，拿什麼和擅打選戰的民進黨作戰？

百年政黨 莫失黨魂黨格

現在的郭台銘和2019年最大的不同，是他捐疫苗讓很多台灣人感念在心，然而，他捐的疫苗大都是用鴻海股東的錢購買的，他問過股東嗎？他與大陸的經濟糾葛，也必成為民進黨攻擊的目標；而他對大陸的批評，在選戰中也會面臨極大困難。這可能也是為什麼他想使用國民黨的組織和資源，因為他知道光憑一己之力沒有機會。問題是，郭台銘對國民黨好嗎？對台灣人真的關心嗎？過去他對國民黨是如何棄如敝屣，不要以為大家都忘了。

對於郭台銘的說法，國民黨主席朱立倫第一時間的回應是，歡迎所有「非綠的朋友」來團結支持國民黨，等3月4日南投立委補選後再討論其他的事。其實，如今的國民黨，並不是全黨上下都找不到一個像樣的總統候選人，以致非得抬轎請郭台銘出馬，再送上全黨同志長年打拚積累的資源為他作嫁。坦白說，上次郭台銘在初選時輸給韓國瑜，這次若能參加初選，也不見得會贏過侯友宜。何況為了打敗民進黨，藍營選民會把票集中給最有勝算的人選，郭台銘若再次輸掉初選，是否又要痛罵一番後宣布退黨。

國民黨是一個有歷史的百年政黨，擁有經營許久的基層組織，以及一群死忠的支持者，對於入黨與提名更有既定規範，若甘心被如此耍弄，那是在侮辱自己。看看郭台銘擺出的高姿態，國民黨何必失了黨魂和格調，請人家入門再來糟蹋自己一次？