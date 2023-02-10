我們是一群曾經的赴台交換生。

2019年之前，每隔一個季節，總有一批對台灣充滿嚮往與好奇的我們，在春天或是秋天踏上前往寶島的旅途，去收穫那個對於我們來說，一輩子都會很難忘的夏天。

在台灣交換的那段日子對於我們很多人來說都意義重大，這件事我們在以往的文章中說過很多次。2020年，2021年，2022年…我們每一年都在期盼著赴台交換生項目的重啟。

比如2020年1月寫下的這篇，當時大家還不知道COVID-19是何物，只知道突然地、莫名其妙地可能無法成行了：《我知道這屆台灣交換生很難》。

再比如當年4月寫下的這篇，教育部暫停陸生赴台試點工作，交換生也岌岌可危，不知何時才能恢復：《陸生都要沒有了，交換生還會有嗎？》。

還有8月我們邀請了溫暖的台灣朋友勇伯，來談談他眼中的交換生，他分享了很多故事，感動了我們好多人：《身為交換生的你們，也在影響著台灣》。

即便到了2021年、2022年，沒有一個交換生成功在現實生活中赴台的情況下，我們依舊孜孜不倦地關注著「線上交換」，就是因為，哪怕有一點點交流的機會，都會很寶貴。

交換生沒有被放棄！

我們真心真心真心希望能有更多人擁有切身到台灣看看的機會，並且能夠收穫與台灣朋友之間實實在在的真情與感動。終於，在2023年的2月份，我們實實在在地看到了學弟學妹們拿到赴台批件、成功辦理手續、並且順利落地台灣！

而此時此刻，已經有交換生在台灣準備開始全新的旅程，我們激動的心情也難以言表。雖然本學期能去台灣的交換生數額還遠遠沒有恢復到疫情前的水平，但這已經是一個美好的開始。

期盼未來能發生更多比我們記憶裡更動人更溫暖的故事。

2023，希望大家都順順利利，去好好擁抱自由的生活！

（沙桐、毛毛）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）