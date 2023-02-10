中國國民黨副主席夏立言8日率團前往大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。夏立言此行除了安排會見旅陸的台灣民眾並傾聽心聲外，也安排拜會大陸新任國台辦主任宋濤，另外也有機會與有「習近平的國師」之稱的中共政治局常委王滬寧會見。

此時為國、民兩黨，抑或是國內各黨派潛在總統參選人向美國面試的時機點，夏立言再次訪陸無疑是藉機向陸方提出國民黨的「兩岸新論述」，若陸方對論述內容能夠接受，往後不論誰出線代表國民黨參加總統大選，國民黨的兩岸論述大致都不會偏離此主軸，藉此也可以重新取得兩岸政策發展的話語權。

國民黨表示，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，是此行的三個重點。主要是延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，除了向在大陸工作、求學和生活的國人同胞拜個晚年，傾聽旅陸台人的心聲外，也會持續追蹤之前代為向陸方反映的民生問題、台灣民眾權益是否有進展。

但事實上，此行重中之重的行程為拜會國台辦主任宋濤，在此之前兩岸因為蔡英文總統拒絕承認「九二共識」以及疫情的影響，不論在政府或是民間，兩岸交流已中斷了近3年之久，雖然兩岸一直存在著非正式的溝通管道，但國民黨對於習近平在20大連任之後，尚未與大陸新的領導階層有正式官方接觸。

夏立言此行的任務，其一就是以副主席身分代表主席朱立倫，會見大陸涉台官員，釋放出國共交流的善意及國民黨重新執政的企圖心；其二就是代表朱立倫對陸方說明，對於國共兩黨未來的交流模式期待，以及國民黨對於兩岸關係的新論述，與陸方交換意見，發展兩岸關係未來新的可能性。

尤其，夏立言一行人若能順利見到習近平核心的王滬寧，那將會此行最大的亮點，包括「中美貿易戰」和「一帶一路」，全是王滬寧向習近平所提的戰略，近期也被欽點擘劃一國兩制的台灣方案。國民黨有機會藉此向王滬寧提出兩岸論述，若獲陸方接受的話，可讓陸方對於國民黨重返執政更有期待，未來在兩岸論述上國民黨將有機會重新取得話語權。

此行的國民黨黨務高層，包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人，都是長期研究中國大陸，對於大陸政策及兩岸關係發展相當熟稔的專家，其中高思博更是主席朱立倫最賴以信任的小舅子。

夏立言此行的時機點相當不錯，說是年前就已安排妥當，可以說是天時地利人和，目前正值中美兩強因「氣球」事件而陷入緊張僵局。迫使美國國務卿布林肯原定2月5日訪問北京，也因為間諜氣球進入美國領空，造成美中關係緊張，臨時取消了訪中行程，對此大陸外交部強硬的表示，「事實上中美雙方都沒宣布什麼訪問，美方發布消息是美方自己的事情」，顯露出美中關係的緊張與矛盾。

此行的時機優勢，除了美中關係緊張的時機點外，還有國民黨挾著9合1選舉大勝的氣勢、蔡政府行政院內閣改組後權力的重組，以及面臨明年總統大選初選前的時機。

目前在總統大選前各方人馬對於兩岸政策，皆會抱持著開放且理性的立場，也因為蔡總統只剩下1年多的任期，執政團隊在兩岸政策上不會有過大的變化，國民黨在氣勢上有著重新執政的準備等種種因素，都可望在國共兩黨會談之後，夏立言帶回實質內容。

然而，國民黨此行預定要談論有關小三通和航班航點的恢復，以及釋迦、石斑魚、柑橘類等農漁水產品的檢疫檢驗、註冊等重大問題，或是開放陸生、陸客來台這種對雙方社會都有益的交流合作項目，抑或是有關在大陸工作、求學和生活的國人權益等，這些本是執政團隊應該推動事項，由於兩岸關係不睦，才讓國民黨有機會與對岸溝通、商討的空間。

不管如何，兩岸關係的發展，長期來說應該是要先取得「國內共識」。對於兩岸關係來說，不論是國民共3角關係或是台美中3角關係，都足以影響台海或是兩岸關係的情勢，台灣民眾不應過度的「仇中」但也不應該一味的「親中」，礙於意識形態因素，綠營缺乏跟大陸官方直接的對口，若是在平等尊嚴的基礎上透過藍營人士向陸方拋出善意，避免雙方誤判情勢造成衝突方為上策。

總之，對於國民黨來說，要推出一位有能力贏得2024年總統大選的候選人；對於中共來說，也需要一個可以信任、對話、溝通、交流的政黨。經過9合1大選之後，「抗中保台」很顯然地無法獲得台灣選民的青睞，國民黨若想重新執政也無法只靠「論文門」來贏得大選，除了關注基本的民生經濟議題外，需要重新思考在兩岸關係上如何重新取得話語權，讓台灣人民信任可以有能力的處理兩岸議題。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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