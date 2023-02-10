近日缺水危機再度浮現，由於南台灣雨量創下近30年新低，南部各水庫蓄水率逐日下滑，南化水庫跌破6成，曾文水庫只剩2成，各界擔心前年的百年大旱恐將重演，日前高雄市長陳其邁提醒民眾與產業節約用水，經濟部隨後也將高雄水情由正常轉為「提醒」的綠燈，台南更轉為「減壓供水」的黃燈，水情正漸吃緊。

台灣降雨量甚豐，但近6成流入大海，以2018年的資料，這一年台灣降雨量872億噸，其中流入大海501億噸，被太陽蒸發了207億噸，滲入地下也有50億噸，最後真正被使用的水只有167億噸，占總降雨量僅20％。這樣看來，台灣年年面臨缺水危機，並非老天爺不給水，而是我們沒有把水給留住。

何以我們蓋了20多座水庫，卻沒有把水給留住？這是因為台灣有7成的雨水都集中在每年5～10月降下，而11月至次年4月的降雨量不多，前者稱為豐水期，後者是枯水期，豐水期每遇颱風豪雨，水庫經常滿到必須洩洪，由於雨水過度集中的特性，若每年11月水庫不裝滿水，接下來為期半年的枯水期，大家的日子就難過了，這個問題尤以南部更為嚴重，因為南台灣枯水期的雨量少得可憐。

由此可知，台灣的雨水不是不夠，我們每年所用的水占降雨量僅2成，雨水自然是綽綽有餘的，問題出在我們留不住豐水期的雨水，若留得住，枯水期自然不會缺水。那麼，該怎麼把水留住？事實上，過去20多年，政府提過不少對策，例如曾文水庫越域引水、高屏大湖、穩定南部供水計畫等等，遺憾的是，這些計畫經常推動到一半就無疾而終，以致如今南台灣的供水依舊危機四伏。

舉例來說，曾文水庫越域引水早在2003年已陳報行政院，這項計畫著眼於曾文水庫總蓄水量近6億立方米，為翡翠水庫兩倍，但受水文條件限制，曾文水庫長年「有庫無水」，反觀，高雄雖有豐沛河川水卻「有水無庫」，此一計畫就是要把高雄荖濃溪的豐沛水量引入曾文水庫，留住豐沛的雨水，解決南部缺水問題。不幸的是，2009年莫拉克風災重創南台灣，越域引水工程被當地居民認為是小林村崩塌的元凶，雖然工程會隨後的調查報告證實兩者無關，惟這一報告未被民眾接受，致使越域引水工程難以繼續進行。

此外，經建會（國發會前身）也於2011年5月通過「穩定南部供水計畫」，對於南部水情告急，這項計畫除了對淤積嚴重的曾文、南化及烏山頭水庫進行清理及改善，也計劃興建高屏大湖，預計於2016年完工後，每天可增加供應十多萬噸的水，但隨後此一計畫也遭反對以致半途而廢。事實上，高屏大湖原名吉洋人工湖，早在2000年已著手規劃，當年經濟部表示，吉洋人工湖相當於五個澄清湖，完工後對於補充地下水、改善水資源環境及供應南部用水都是有利的，然而20年過去，如今安在哉？

平心而論，老天爺是善待台灣的，每年給我們這麼多的雨水，問題出在我們沒有能力留住這些水資源，以致每隔幾年就會看到從中央到地方首長祈雨，試想，政府20年來提出了多少穩定供水計畫，若這些計畫能與民眾努力溝通，下決心如期推動，如今還需要年年祈求天降甘霖嗎？

政府施政成敗取決於天時、地利、人和。在缺水這個問題上，台灣有天時的優勢，一年降雨量逾800億噸，是我們用水需求的五倍；就地利而言，台灣遍布山林得以涵養水資源，只要政府善於施政，台灣根本不存在缺水問題。顯然，問題出在人和，而細究人和的困境，不在於政府沒有計畫，如前所述，20多年來政府穩定供水計畫多矣，癥結出在計畫的推動，與社會的溝通明顯不足，以致每個計畫所擘劃的供水願景，至終全淪為紙上談兵，難以實現。

我們呼籲新閣儘速檢視昔日相關的穩定供水計畫，找出無法推動的關鍵，由陳揆親自協調溝通，以讓這個年年在台灣上演的抗旱、祈雨畫下休止符。尤其該注意的是，供水是否穩定，除了關乎民眾生活品質，也與廠商生產活動密切相關，企業長期以來投資台灣最擔心的五缺，其中一缺即是「缺水」，這個問題若不徹底解決，日後還有誰敢繼續投資台灣？長此以往，台灣經濟將很難讓人樂觀。