副總統賴清德自當選民進黨黨主席後，立即推動各項黨務革新工作。除了下鄉四處舉辦座談會，實際聽取基層民意之外，最為重要也最令人讚賞的工作，便是他誓言要把「學術學倫」問題放在革新的第一項目。日前民進黨中執會已通過「2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制」，以在正式選舉之前就能避免類似「林智堅學倫案」重演。

上述「處理機制」規定立委、總統參選人都要簽切結「學位論文學術倫理聲明書」，學位如查出變造、造假、抄襲、由他人代筆等，將由「黨紀處份」。不過在規定中並未詳述係何種程度的黨紀處份，倒是「處理機制」所區分的三階段說得很清楚，最重要的是「第三階段」，即審查論文若有疑慮，會跟參選人協調，是否就不使用該學歷作為登記參選之用。

「審查論文」是一耗時費事和非常專業的工作，各個不同學科領域「隔行如隔山」，絕對不是只靠網路上的論文比對軟體即可定案；況且民進黨進行內部的審查，將無法與大學專門審查論文的「學倫審查委員會」學者專家相比。因此勢必會出現審查標準與專業能上的差異，引發黨內同志後續的爭議。

參加過民代選舉的民進黨籍人士多不勝數，有「自知之明」的參選人，若將過去在選舉公報上登錄的「碩士」學歷降級為「學士」，不也正說明其碩士論文是抄襲的？有關林智堅的論文抄襲案，曾經有人戲稱，「他若在碩士論文問題上繼續硬拗，恐怕就只剩下高中學歷！」當然中華大學進修部的學士學位應該無須繳交論文。

國民黨前青年部主任陳冠安曾指出，原台大國發所教授陳明通從民國84年至111年，一共指導出173位碩博士，但僅有5位選擇「開放電子全文」。這些陳教授的學生許多都是現任民進黨政府官員或民意代表，選擇不開放電子全文供外界參考，難道是因抄襲而擔心接受檢驗的心虛？這些人應該響應陳水扁要求蔡總統「公開論文讓人民『聞香』」，以免受外界質疑。

吾人不得不佩服賴清德甫接任黨主席，就大刀闊斧展現改革的雄心壯志，相信必定可以挽回一些對民進黨失望的支持者信心。希望民進黨的「學倫規範與爭議處理機制」能夠非常的嚴謹踏實，甚至需聘請知名大學學者專家參與論文審查，而不僅僅是「走過場」，不要讓戰國時代齊宣王朝廷樂團中出現的「濫竽充數」。不過上述機制勢將面臨一些窘境，也是一著險棋，實不可不慎！

（作者為大學英文講師）

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