美東時間2023年2月1日，美利堅大學教授趙全勝的新書發布會在華盛頓召開。發布會由美利堅大學國際關係學院前院長路易•古德曼（Louis Goodman）主持，來自中國、美國、日本的學者、外交官代表受邀對趙教授的新書《Great Power Strategies: The United States, China, and Japan》及其重要的意義做了點評。現場有近百位美利堅大學國際關係學院的學生、學者及社會各界人士前來參加新書發布會。

古德曼教授首先向到場觀眾們介紹了新書的背景及基本情況，並對大家表示歡迎。隨後，趙全勝教授與大家分享了新書引言中寫到的本書創作的源起及來龍去脈。趙全勝教授是中國外交問題專家也是日本外交問題專家，此前曾在牛津大學出版社依次出版了一本詳細分析日本外交和一本詳細分析中國外交政策制定的學術專著。而古德曼教授曾向趙教授表示趙教授紮根於美國政治中心華盛頓，對美國的外交政策制定、尤其是其亞太政策的形成如數家珍，何不再寫一本包含美國外交政策制定的書呢？於是，這本新書便應運而生。

喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院Robert Sutter教授特別肯定了趙教授新書的現實意義，他表示美國有很多人對中美關係的惡化表示吃驚，就連拜登在上台前都曾表示並不擔心中國，因為美國自身實力強大。但因為趙全勝教授對中美日三國都有極其深刻的了解，他早就注意到了華盛頓圈內對中國態度的悄然轉變，在大家還未意識到事情的嚴重性時，趙老師已經在通過學術分析發生並為維護各方關係的穩定與和平做出努力。

巴克內爾大學政治科學與國際關係系朱誌群教授分別從這本著作的重要性、著作的質量、著作的深遠影響，以及現實意義三個方面做了分析。他認為這本關於全世界最大的三個經濟體的書細緻闡述了這幾個國家的政治文化與歷史，以及由此形成的戰略思考。在亞太政治經濟發生顯著變革的時刻，這本書非常及時、重要。朱老師同時提到這本書理論、實證豐富，內容清晰明了，很適合國際關係、外交政策和比較政治學的學生閱讀。朱老師尤其指出，在大家都關注中美之間的權勢轉移的同時，這本著作同時還提醒我們同樣的情況也在亞洲地區的中日之間發生。要解決亞洲乃至全球的挑戰，我們很需要去了解「亞太三國」的利益、顧慮及外交政策制定，而趙老師的這本著作提供了很好的指導。

克里斯多夫紐波特大學政治學系助理教授孫太一教授分別從自己作為學生、學者、搭檔三個視角，分析了這本書的意義以及對趙老師治學、研究理念的觀察。他提到趙老師對中、美、日三國各領域變量的對比梳理讓他想起了坎貝爾《The Pivot》一書，只不過坎貝爾只比較中美，而趙老師的書又同時涵蓋了日本。在學術方面，這本書展示了趙老師對三個國家深刻的認識，也同時融入了最新的形勢分析。能對多個國家都有深入了解，這讓孫老師想起了傅高義。而作為趙老師在《海外看世界》的搭檔，孫老師從這本著作中再次看到趙老師不僅關注學術分析本身，還同時關注如何以學術影響政策，這種對「公共知識分子」的踐行讓孫老師想到了約瑟夫•奈。而趙老師恰好在書的第二章提到了美國外交政策制定的「三駕馬車」：奈、傅高義、坎貝爾，孫老師認為可以在趙老師身上及這本著作中同時看到這三位的影子。

隨後，中國駐美大使館參贊彭鬥意和日本駐美大使館經濟參贊佐藤鐘太分別對趙老師的新書發布表示祝賀，並簡單面對在場的美國觀眾介紹了中國和日本視角下對亞太局勢的分析及期望。現場觀眾及學生代表也就「日本在中美之間有傾向性的中間路線」、「衝突風險」、「南海爭端」、「保持溝通渠道」、「貿易摩擦」等議題向到場嘉賓提問，並進行了深入的交流。

（作者為美利堅大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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