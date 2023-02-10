國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，日期從2月8日至17日，行程安排由國民黨提出，在以我為主及大陸客隨主便的原則下，期間拜訪國台辦主任宋濤，行程中參加由海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會及由中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會作為指導單位，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會與海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、「三三會」青年企業家委員會共同主辦的「兩岸青年企業家（上海）交流活動」。

這兩場交流活動公開透明，不只傳達台灣多數民眾愛好和平及表達交流意願，更是替台商及台灣基層民眾喉舌，針對直航、農漁產品輸出、小三通等台灣民眾所關心的議題，與大陸當局交流，同時也表達不希望文攻武嚇及民主協商等議題。國民黨已經做到這種程度，也將全部行程都放給綠媒，避免綠媒捕風捉影，顯然國民黨做了這麼多，綠營仍打抗中保台，試問兩岸豈有和平可以期待？

令人遺憾的是，去年夏立言率團訪問大陸與今年夏立言率團訪問大陸，民進黨都是逢中必反、逢國民黨必扣紅帽子，完全沒有體會到九合一敗選台灣選民的心聲，抗中「保」及「飽」不了台，這種不進步的制式意識形態作祟，誠然是今日民進黨最大的隱憂。

首先，民進黨稱夏立言訪問中國，可能落入中國「強制性政治框架」，並「給一國兩制背書」，這番論調可以看出民進黨賴清德和平保台全是騙局一場，蔡英文政府的四個不變形同具文，試問夏立言訪中，哪裡有違法違規之實？而大陸當局克制盡量給客人方便，一來沒有提一國兩制；二來沒有提和平統一，大陸只表示始終尊重、關愛、造福台灣同胞，秉持「兩岸一家親」理念，真誠為台灣同胞謀福祉，展現出大陸的善意與智慧。

反而民進黨顯出格局過小，為了政治私利及選舉利益、更企圖將外部勢力成為謀獨挑釁的理由，著實損害台灣同胞福祉，並將台灣推向險境，夏立言訪中表達出台灣多數民眾聲音，何來違法與不妥？

其次，針對夏立言此行，蔡政府豈有不知之理？夏立言此行主要的目的是為了談農漁經貿問題，既非總統大選國民黨候選人，也沒有簽訂任何協議，單純的民間交流，何來選舉之疑？況且國民黨的大陸政策並沒有改變，去大陸也不需要有如驚弓之鳥般如臨大敵；蔡政府及綠媒不妨盤點自己，看看綠營內部有多少民代達官在大陸有牽扯不清的利益糾葛？又有多少民代在澳門欠下多少賭債及情債？

再者，國際及外國勢力必須想清楚，當中美處於緊張對立之際，兩岸在疫後有實際的發展需要、兩岸關係逐漸有融冰跡象，此時出訪中國大陸，正是關鍵時機；民進黨自己不能交流，就見不得其他在野黨交流，格局實在太小，執政的民進黨反而成為兩岸民間交流及邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。

事實上，大陸國台辦主任宋濤上任後，不斷釋放善意；這次夏立言此行的重點在於關懷台灣民眾，無論在大陸投資的台商、以及在陸求學和生活的台灣同胞，或是傳達在台灣基層農漁民、中小企業所遭遇的相關問題，都是表達心聲並期盼透過理性對話溝通，以促進兩岸之間的善意互動，完全沒有踰矩行為。

總之，對於夏立言這次及去年率團訪陸，民進黨兩次態度都一樣，顯然看出民進黨處理兩岸問題的無能與危險，當前台海形勢在蔡政府有意操作的情況下陷入緊張狀態，民進黨當局不斷謀獨挑釁並與外部勢力加速推動以台制華，此時此刻，正需要中間的和平力量來緩和兩岸緊張情勢，協助解決兩岸危機，民進黨不僅不應該反對，還應當要積極地加入，共同成為維繫兩岸和平發展的力量。

夏立言率團訪陸傳達台灣多數民眾渴望兩岸和平的心聲，夏立言此行所見所聞，對於蔡政府理解台商和大陸現況也有相當的助益，對於台灣社會正確了解大陸，也有相當的幫助；即使目前兩岸存在相當大的分歧，然而只要堅信有對話自然就會產生智慧來化解衝突，兩岸雙方就都有可能用更大的包容心來尋求共識求同存異，甚至開放大陸民眾來台悼唁星雲大師，這些都有助於兩岸和平對話累積善意氛圍。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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