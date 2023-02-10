國民黨內部現在有一小股氛圍，認為郭台銘代表國民黨出馬可能會贏得2024大選，理由是在台灣老百姓極缺疫苗的情況下，他給了人民BNT，台灣人感恩戴德，一定會支持他選總統。

台灣老百姓腦筋會這麼簡單嗎？沒錯！郭台銘是給了部分老百姓恩惠，受惠者是應該感謝他；然而，郭台銘如果出來選總統，那這跟期約賄選有什麼兩樣？感恩的意味馬上變了質，原來郭董買的不是疫苗，而是選票。

郭台銘是生意人，算盤珠子打得比誰都精，這筆買疫苗的錢花下去目的為何？不選總統，算我們以小人之心度郭董之腹；出來選總統，那就莫怪人們說你別有居心了。

3年前把國民黨攪得一團渾水大家記憶猶新，現在舊戲重演，黨內怎麼就有人忘了呢？國民黨不是郭台銘開的，為什麼要任其一再擺佈？再說，如果郭董選總統，買疫苗只是個手段，老百姓更不欠他什麼。

奉勸郭董的是，愛國並不一定非當總統，你花錢買疫苗，老百姓感激你，認為你是個慈善家、大善人，在台灣老百姓心目中猶勝總統；如果買疫苗是為選總統，那你郭董不折不扣就是個生意人、投機客。再說，買疫苗也是用基金會的錢，不是自己掏腰包。選不選總統，自己衡量看看吧！

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