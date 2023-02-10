夏立言訪陸，已是民進黨主席的副總統賴清德表面上不聞不問，實際卻放任民進黨上下大唱「朝共促統」的抹紅調子，自己則默默作收仇中紅利。此種扮黑白臉的兩面手法遊戲，綠營依舊玩得樂此不疲，對當前惡劣異常的兩岸關係不啻是火上加油。

探討「和平保台」一詞，是賴清德近期創造的新穎政治詞彙，讓不少民眾對未來綠營的兩岸路線變化產生憧憬，期盼賴將從「務實的台獨工作者」轉變為「和平保台的工作者」。

然而不過數日光景，甫當選黨主席的賴卻又再度表示「台灣已經是主權獨立國家」。此話聽似理直氣壯，卻是大玩偷換概念，延續綠營以往的政治話術，將中華民國偷渡為台灣，既不符合當前我國憲法的國體解釋，亦難見容於對岸官眾。

進一步檢視賴在「台灣已經是主權獨立國家」的後話補充上「沒有再宣布台灣獨立的必要」的語意。此是既不願承認實際上是「中華民國是主權獨立國家」來自我打臉意識型態上的矛盾，又想借偷換概念，濫用民眾咸認台灣好像就是中華民國的模糊國家認同，來討好綠營支持者。

而其後話宣稱「沒有再宣布台灣獨立的必要」，絕非是為了促進民進黨推進兩岸關係，或者討好反對台獨與支持維持現狀者。其真實目的是加強前話「台灣已經是主權獨立國家」的錯誤邏輯強度，好讓民眾誤信台灣真的是主權獨立國家，所以不用宣布台獨，掩耳盜鈴不過如此。

長期以來，賴、蔡與民進黨採取的策略是在台灣島內以及國際宣傳上拒絕用「中華民國是主權獨立國家」的說法。只有在對上中共時才會嘴上掛著中華民國，順便畫蛇添足補充上「中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬」云云，一副捍衛中華民國的道貌岸然。

可想而知，賴、蔡等人有如將「中華民國」當成擦丟隨己的衛生紙看待，順便製造國民黨與中共的內戰史觀矛盾，之後再理所當然的把台灣替代掉中華民國作大內宣、大外宣，好進行一場欺世盜名的政治秀。

如此手法，不外乎是玩弄小聰明以滿足綠營支持者的期待，使其擔任黨主席與參選總統的正當性得到鞏固，美其名是延續蔡英文的政策，卻完全經不起邏輯推敲。與其說是「務實的台獨工作者」，「刻意務虛的台獨主義者」或許會更加貼切。

因為在野的身分，夏立言訪陸對於兩岸關係實質改善或許收效甚微。但國民黨方面更應堅定政策立場，加以「務實的保台工作者」身分自居，在九二共識的基礎上持續深化兩岸互動，以此讓民眾區別與「務實的台獨工作者」之間的良窳誠偽。

如何讓民眾在賴清德的「和平保台」與藍營的「務實保台」之間作出理性正確的抉擇，必將是國民黨2024能否重返執政的上位核心策略之所在。國民黨及其有意參選總統者均應加緊研議與提供合理可行的「務實保台」方略，方能促使民意有所依歸。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※