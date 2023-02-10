隨著美國聯準會升息步調放緩，強勢的美元開始往下探底，自去年9月高點起算，迄今跌幅高達9%，幾乎把先前將近20%的漲幅跌掉一半。看衰美元的聲音再度響起，認為美元霸權角色將遭其他主流貨幣或商品（如人民幣與黃金等）的挑戰，美元在國際貨幣體系的主導地位勢必弱化。

各國減持美債引人側目

特別是近期美債一些國際大咖買家，如中國大陸、日本及沙烏地阿拉伯等，紛紛在市場拋售美國公債，更是引人側目。以大陸為例，根據美國財政部最新數字，截至2022年11月底止，大陸持有美債8700億美元，創近13年新低，較高點1.3兆美元減少4千多億美元。持有美債排名居首的日本，為阻貶日圓，一年內減持美債規模達2464億美元。

一些市場專家憂心，美債可能陷入流動性危機，並衝擊美元地位。美國國債發行量暴增，歐巴馬時期仍不到10兆美元，如今高達31兆美元，10餘年內膨脹3倍，加上主要國際買家縮手，甚至反向拋售，讓人懷疑美債的流動性與保值性，甚至斷言美元將失去霸權地位。

不過，就當前美債市場交易情況來看，這個說法言過其實。美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）統計指出，即便中、日等美債大戶持續減持美債，但對規模超過50兆美元的美債市場而言，影響有限。美債具有相對收益穩定及低風險的特性，仍是全世界胃納量最大、選擇最多、流動性最佳的債券市場。單就國債品項而言，每日平均交易金額達6143億美元（2022年），吸引各類固定收益與各國退休及養老基金的投入。

遑論從大陸外貿崛起、大量買入美債的經驗來看，當一國累積龐大外匯存底時，資產組合配置一定少不了美債這類強勢貨幣商品。也就是說，只要美元霸權地位還在，美債就不愁找不到買家。像越南、印尼或菲律賓這類出口導向型國家，總是需要幫快速累積的外匯存底找到去處，就如同1980年代後崛起的中國一樣，短期美債流動性問題，不會如想像中嚴重。

不過，這並非意味美國就可高枕無憂，繼續用發債印鈔模式來融通國內赤字。如前所述，此一模式成立前提，必須是美元霸權地位可以長久維持。但隨著川普開啟逆全球化閘門，針對中國搞小院高牆戰略、築起關稅壁壘，各國也開始警覺，美元主導的國際貨幣體系，存在很大缺陷，並轉而思考跳脫美元體系、改採替代貨幣計畫。毫無疑問，這都會讓美元在全球貿易與投資的主導地位，面臨更多新的威脅與挑戰。

去美元化削弱美元角色

譬如，大陸、俄羅斯、印度、巴西及南非等金磚五國，去年傳出正在聯手開發金磚國家儲備貨幣，用來替代美元角色。大陸積極推動的石油人民幣體制，儘管尚未出現突破性進展，但在中沙兩國持續加強雙邊經貿、科技與能源合作下，難保不會成為美元霸權最大威脅。尤有甚者，一向被視為美國後花園的南美洲，最近在巴西與阿根廷主導下，也掀起籌組共同貨幣（SUR）熱潮，打算藉此減少對美元依賴。

各式各樣去美元化作法，已在非美陣營中慢慢成型。短期雖不至於對美元地位造成威脅，長期勢必削弱美元的角色。這個趨勢可以給北京一些啟示，以人民幣取代美元，不用急於一時，而應循序漸進，趁勢拉攏更多志同道合的貿易與投資夥伴，先擴大人民幣的使用場景與需求空間。更重要的是，要致力於提升經濟增長動能，維持人民幣實質購買力。

持有一國貨幣的意願與信心，不僅與該國經濟表現息息相關，也取決於該國貨幣走勢強弱與流通的便利性。全球經濟強烈逆風當下，大陸若能保持全球經濟領頭羊地位，可為人民幣跨境交易與使用提供更為穩固的基礎。

當然，在這個過程中，如何巧妙結合金融與實體運作，穩步推進金融市場開放，為境外機構與投資人提供更加透明與便利環境，提高人民幣資產吸引力，更考驗著決策者的智慧。