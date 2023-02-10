在新任黨主席賴清德的領導下，民進黨通過一項新規定，要求擬參加2024年總統或立委初選者，必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」，保證自己的學位論文並無抄襲等違反學術倫理之事，且授權審查小組比對查證。這一步棋乍看是對去年年底縣市長選舉大敗的反省，但其實更深層的意義是：賴主席藉由這樣的行動，表示他膽敢、願意切割前主席蔡英文在林智堅學倫事件的包庇硬拗。這一步雖然隱晦，但能走出第一步，當然就可能越走越遠，帶著民進黨走向一個新時代。

乍看之下，「學倫切結書」很怪。論文不該抄襲，是天經地義之事。而學術倫理本來就應由學生、學者，以及各大學自己來確保。要求參選人去簽署這樣的擔保，似乎是假定民進黨人的學位論文不值得信賴，所以要多加一層保障。要不然，為什麼不同時切結擔保參選人「不犯罪」、「不超速」、「不闖紅燈」、「沒有婚外情」……？況且，政治人物的學術倫理、學歷，與他們能否當個好立委、好總統，未必有必然關係。就算曾經抄襲被取消學位，道歉認錯，重新出發，選民未必不買帳啊。

但是，回到「參選人違反學倫」的政治脈絡，就知道賴清德這一步很有意義，值得肯定。為什麼呢？

首先，這代表民進黨在敗選檢討上，願意真心承認「候選人論文抄襲」乃是一件錯事，而且是遭到民眾唾棄的重要原因。所以必須採取特別程序，用更高的標準來要求參選人。對於一向非常不願意認錯的民進黨，這是走出陰霾的重要一步。

更重要的，是賴清德認了蔡英文（以及英派）所不願意認的錯。

要說民進黨去年的大敗，其實林智堅的論文抄襲本身不是最嚴重的原因。真正讓社會大眾嘆息憤怒，進而發起「教訓民進黨」聲浪的，其實是蔡英文那一席「全黨力挺林智堅」的話。論文抄襲當然不對，但若當時林智堅低頭認錯，民進黨深切譴責反省，那未必會造成「一屍五命」。然而在抄襲如此明顯，台大也已做出決定的情況下，曾在大學教書的蔡英文博士，居然說看過論文的人都「願意選擇相信智堅沒有抄襲」，而且要求全黨團結一致相信自己的同志。這樣睜眼說瞎話的態度，才是群情譁然，讓大眾無法接受的主因。

即使在敗選之後，蔡英文辭去黨主席以示負責，但是在敗選感言中，還在扯什麼「地方政治結構」，卻一字不提自己捅出的最大錯誤——力挺抄襲。而在蔡英文仍然主導的「組閣」上，同樣因為論文抄襲而被撤銷學位的鄭文燦，依然被重用擔任行政院副院長。內政部部長林右昌在之前寫了千字文「敗選檢討」，也一字不提林智堅、鄭文燦、蔡適應的抄襲。可見他們依然不願意面對這個錯，也不想提起這件事。

而賴清德雖然沒有直接打臉，但他領導下的民進黨，卻把英派與一些幫腔者最不想提起的「學術倫理」拿出來放大處理。這在我們老百姓看來，是最起碼的自我檢討；但在永不認錯、絕不面對的前任主席來看，可能就是一件「不給面子」的事。雖然這些作為仍被批評是為德不卒（沒有主動調查與追究所有遭質疑的民進黨公職人員），但筆者作為一個在乎學術與政治倫理的公民與學者，還是對賴清德這難得的一步給予肯定。

聖經中的《約翰一書》有這麼一句：「我們若說自己無罪，便是自欺。」蔡英文治下的民進黨，最大的罪就是「不認錯」。賴清德主席的一小步，或許就是民進黨內部「轉型正義」的一大步。（作者為國立政治大學法律學系副教授）