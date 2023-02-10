新任陸委會副主委梁文傑日前以新身分出席記者會，面對曾在北市議會質詢市長柯文哲，指共機擾台應停辦台北上海雙城論壇，如今被虧任職陸委會應堅持信念，把兩岸交流全停掉，梁卻改口稱，政府應考慮兩岸交流和經貿需要。這不就是屁股指揮腦袋嗎？

民進黨九合一敗選後，鄭文燦當時主持敗選檢討報告時明言民進黨應適時調整兩岸論述。同為新系核心的梁文傑，是否因鄭文燦著眼兩岸布局才推薦給蔡英文不得而知，但作為深度參與《台灣前途決議文》論述、明指民進黨就是「台獨政黨」的梁文傑，要推動兩岸關係及交流，比登天還難。

姑且不論所謂「政府、議員角色不同所以論述不同調」是多麼精神分裂，重點就在既然了解兩岸交流和經貿有需要，那是要擴大兩岸交流，還是死守「抗中」神主牌？作為民代質詢政府，直指交流卑躬屈膝，難道質詢是假的？作為官員就應考慮交流和經貿，為民眾謀福利，那又如何「抗中」？屁股指揮腦袋難以自圓其說。

事實是民進黨新主席賴清德已改提「和平保台」，蔡總統赴台商春節聯誼時說要健康有序推動兩岸交流，證明兩岸交流才是利民的根本。國民黨看準疫情3年後的兩岸生機，抓準北京有意推動交流的契機，不畏抹紅為民生盡力。相較之下，民進黨能為台灣做什麼？

的確，兩岸需要交流和經貿。國台辦建議恢復16個直航點，了解千里之行，始於足下。工總、商總都將率團登陸，為兩岸出口急劇衰退分憂解勞。民進黨此刻做不了事，別擋別說風涼話，就算積德了。