美國共和黨參議員魯比歐針對中共氣球事件警告，拜登總統行動遲疑，未來是否能果斷因應包括台灣在內的安全威脅令人憂慮，恐影響台灣、日本等對美國援助的信心；《國家利益》專文指出，美國無法防衛中國氣球侵犯領空，代表了美國不太可能軍事回應中共侵略台灣；北約秘書長史托騰伯格表示，這枚氣球凸顯北約各國保護自己的必要性。

中共氣球風波發生在遙遠的美國，看似與台灣無關，但其連帶效應之一就是美國各界立刻聯想到台灣安全問題，並懷疑拜登政府的應變能力與決心，而我外交部只是忙於譴責中共，向美國表態，刷存在感。

美國F-22猛禽戰鬥機4日終於在外海擊落中共氣球，拜登公開激賞空軍的表現外，更強調當他知悉大陸氣球進入美國上空後，第一時間就下令國防部擊落氣球，彰顯他的果斷、強硬立場，營造美國勝利的氣氛。即使如此，依然不能平息各界對拜登國安團隊優柔寡斷，任憑氣球在全球矚目下漂浮多日的批判。

美國軍方辯稱是因為避免造成地面傷害，等到氣球到外海後才予以擊落，但這顆流浪氣球1月28日就從阿拉斯加、加拿大西部，一路進入美國，經過蒙大拿州等地，都是美國人煙最稀少地區，地面上沒有太多安全顧慮。媒體與專家質疑，美國到底是何時才真正掌握氣球動向？為何不能立即處理？美國本土國防是否出現漏洞？雖然具體情況仍不明朗，普遍認為，拜登政府在這次被視為「安全壓力測試」中的表現「不及格」。

中共氣球事件的衝擊不限於美國本土與美中雙邊關係，已經擴散到世界主要地區與國家，在美中戰略競爭架構下，印太地區首當其衝，台海安全形勢更為嚴峻。首先，在國務卿布林肯延後訪中，中共悍然拒絕兩國國防部長通話的提議後，兩國關係短期內繼續探底，美中交惡，在台灣問題的對抗將更形尖銳，對台灣絕對是不利的訊息。

其次，美中軍機、軍艦在南海及台海「秀肌肉」，近距離相互監控、牽制，因誤判與意外導致的衝突風險升高，若重演2001年中國戰機與美國EP-3電子偵察機擦撞事件，後果將不堪設想。若以氣球事件為殷鑑，拜登政府不能快速下達決心，擊落一顆非武裝的氣球，未來要如何快速因應美中的軍事意外。

事實上，學者專家早已質疑，雖然美國一再強調對台灣的安全承諾，要發展台灣的非對稱作戰能力，但對中共入侵台灣的準備不足，由於美國國防工業產能不足及軍售決策流程，無法提供台灣充分的武器裝備，現在魯比歐等更直陳當中國入侵台灣時，「美國不會出手相助」。

另外，從氣球事件可看出，國內政黨政治對美國的中國政策有高度影響力，台灣問題被「政治化、武器化」，從美中戰略競爭的籌碼淪為美國政黨惡鬥的工具，對台灣是個危險警訊，如眾議院議長麥卡錫是否利用訪台凸顯拜登中國政策軟弱無力，就是一顆潛在的定時炸彈。

《紐約時報》9日報導，在過去兩年曾有台灣人在高空看到神秘灰白色物體，但多數人，甚至政府官員都不當一回事，現在台灣官員才設法處理、了解這些氣球是否屬於中國不斷擴大的空中偵察艦隊。氣球事件再次暴露了台灣的安全隱憂，但蔡英文政府顯然更熱衷外交動作，遠超過對國安的重視。

（作者為資深媒體人）