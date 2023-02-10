去年，桃園市長選舉，力拚3個月後，國民黨提名張善政，經過一番深思，我最後決定選擇成全，努力輔選張善政。事情告一段落後，我去拜訪吳伯雄前主席，向他請益。

吳前主席對我多有鼓勵肯定，我則對吳前主席說：「放下個人，大局為重，其實我只是跟隨前人的腳步，而這位前人，就是伯公您。」

2007年，馬英九因市長特別費案遭起訴後，辭去國民黨主席。投入補選的吳伯雄順利當選，他就職時強調，團結是一種信念，「問題只是在心中一念之間，想通了3秒鐘就解決」。吳伯雄保證當一個大公無私的黨主席，全力為國民黨贏得勝選。

吳伯雄掌舵下，順利整合國親兩黨，2008年立委席次減半，國親共同提名，一舉拿下81席，贏得超過2/3席次，加上5名友黨的立委，讓泛藍勢力在立法院達3/4，為總統大選奠定勝基。隨後「馬蕭配」大贏對手220萬票，完成台灣的第二次政黨輪替。

1998年馬英九在為是否參選台北市長陷入長考時，吳伯雄對他說：「如果我在你這個年紀，又有你的條件，為了國民黨，我會參選的」，吳伯雄的力勸如臨門一腳，讓馬英九毅然承擔責任參選，贏回了台北市。

馬英九特別費歷經三審皆判無罪定讞，高票當選總統，改變了馬英九的一生，馬英九在回憶錄中表示，「對此終身感念在心」。真正無私無我的吳伯雄，是國民黨的「造王者」。

2017年國民黨主席選舉，吳伯雄呼籲已表態的5位參選人君子之爭，多考慮「大我的成敗」，放下「小我的盤算」，選後仍要為黨的生存發展努力，「黨有生存發展空間，個人才有施展抱負的機會」。他的智慧之語，未被聽進耳裡，2019年國民黨總統候選人提名陷入亂局，乃至2020敗選，皆因放不下小我的算盤，壞了大我的成敗。

雖然2022九合一選舉繳出好成績，但2024大選國民黨絕非穩操勝算。3月南投立委補選後，緊接著就是2024的立委及總統大選提名。優秀有戰力的年輕世代欲競爭區域立委，不分區立委要符合社會期待，角逐總統大位，國民黨需推最強人選，這些都有賴大公無私，放下個人、放下小我的算盤，才有可能無紛無擾地實現。

吳伯雄當年無私無我、專心抬轎，成為典範。仍處逆境的國民黨需要更多的吳伯雄，才有機會翻身。問題只在心中一念之間；縱使沒有「造王者」，也千萬不能再出現「害王者」。

（作者為前總統府副祕書長）