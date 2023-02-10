美國國務卿布林肯原本要訪中，卻因為一顆中共偵察氣球飄到美國上空而喊停，消息確定當日，我便向一位退將請益。他認為，氣球是藉口，布林肯要去談的事，私下談不攏，那還不如不去，而這枚氣球剛好是個推遲訪問的理由。

這位退將過年期間一直在想個問題，去年美國前眾議院議長裴洛西訪台，中共環台軍演，且自此不承認海峽中線；今年有三件可能發生的事，而且中共應已預想因應方案，一是美國新當選的眾議院議長麥卡錫訪台；二是美國邀請蔡總統訪美；三是美國有意選總統的參選人訪台。這位退將認為，中共針對這三個可能發生的情況，應有對應腹案，台灣絕對要審慎。

這位退將說，中共已經沒收了海峽中線，在不發生軍事衝突，讓美方與國際出不了手的情況下，中共還能出什麼招數對付台灣與美國，他想了很久，並依中共以往處理的思維，研判中共可能在台灣東部外海畫條線，宣布這是中共的防空識別區，因為國際至今仍接受一中原則，而中共戰機飛掠台灣東部外海，是巡弋自己的領空。

這位退將判斷的根據，是中共每次在處理危機衝突事件都相當沉得住氣，而且最後都是獲利的一方。如2012年，日本準備買回有領土爭議的釣魚台，讓釣魚台國有化，2013年中共即宣布東海防空識別區，隔未數日，國際間便有民航公司屈服，開始向中共申請通報。

再來，菲律賓提出南海仲裁案，中共在軍事實力增長後，2016年即完成其南海礁島化；再如香港問題，中共就讓香港鬧，整整亂了兩年，中共於2019年才出手，接著制定《香港國安法》，現已把局面穩定下來。

這位退將認為，只要遇上改變現狀的事，中共在不發生軍事衝突的前提下，最後總成為獲利者。他說，不管是麥卡錫訪台、蔡總統訪美或美總統參選人訪台，其中任一種情況發生，甚或發生不只一種，中共現早已想好對策；如果真的是自台灣東部外海畫條線成為中共的防空識別區，那台美真的要頭疼了。

不過，這位退將說，中共國安智囊眾多，想出的法子或已超出他的理解，而他能想到畫防空識別區的方案，就像去年大陸不承認海峽中線，或像對付日本畫出東海防空識別區的手法一樣。

至於台灣國安與軍事的因應，首先當然是戰略情報蒐集，接著就是想出每種情況的發生，如去年8月中共軍演，國軍應處之道。從一枚流浪氣球看出美中互信不足，「護欄」還不堅固，拜登政府派戰機擊毀氣球，既是大內宣也是大外宣，而台灣已成為美國政治人物打卡熱點，目的都是來升溫台海而非降溫。兩岸想平靜，今年不易。

（作者為資深媒體人）