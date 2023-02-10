國民黨副主席夏立言近日率團赴中國大陸參訪，獲得對岸高規格的接待；從大陸之前在接待金門縣長、藍營立委後，解禁63家台灣食品輸陸限制，透露了北京亟待兩岸重返交流對話、緩和當前台海軍事對峙的高度意願，夏立言此行，從時機的選擇、關注的議題和未來國共關係的開展，都值得給予樂觀的期待。

不同於上次夏立言訪陸，適逢當時的美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸圍台軍演，夏遭民進黨及泛綠媒體圍剿的尷尬，此次民進黨剛歷經九合一選舉慘敗，蔡政府強硬的抗中路線也導致台海情勢益加兇險，連帶波及農漁食品等遭禁止輸陸，甚至兵役延長、兩岸軍事衝突陰影籠罩，新內閣改組不得人心等，下架民進黨成為基層普遍的心聲，夏此次大陸行，時機恰當。

更因美中經貿戰演變成美國對中國科技封鎖戰，廣大台企急需海陸兩會的協助，偏偏蔡政府上台以來，兩岸兩會機制完全停擺，既然民進黨無法期待，既有的「國共對話平台」再度成為對岸傳達對台工作方針的最佳管道。

在大陸高層人事大洗牌後、全國政協及人大兩會於3月召開前，夏立言和中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤等人會晤，從接待層級和會晤地點安排，顯示大陸高度重視國民黨此行。一來陸方可藉以凸顯大陸對台政策仍堅持九二共識、對等交流不變；二來反擊美國近來狂飆的共軍武力犯台論，展現只要改變民進黨的台獨抗中路線，台海情勢就能立即緩和，兩岸繼續協商解決政治紛歧，沒有急統的問題。

北京當局也深知，不能繼續落入美國國會反中浪濤與民進黨政府的台獨抗中交相衝擊下，否則一再對台採取更嚴厲的軍事威嚇，只會更激起美國朝野把大陸最高領導人習近平等同於俄羅斯總統普丁的論述。美國認為普丁野心巨大，要恢復前蘇聯版圖；習近平要民族復興、要挑戰美國、改變國際秩序，中俄都必須嚴打，如此，反中就無上限。因而，兩岸關係如能重返交流協商，絕對是互利多贏。

然而，國共平台向來遭民進黨及泛綠媒體、網軍的忌恨，儘管宋濤和夏立言會晤時表達願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上與國民黨加強交往，共同努力為台海謀和平；大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合；但宋濤才在元旦談話提出「要與台灣有識之士協商國家統一」，對岸不能老把國共平台當成協商統一的平台，也不能把促進兩岸交流視為對台施恩加惠的政策，否則不但國民黨又會落入被圍剿成「中共代理人」的下場；再多的惠台政策，也會被民進黨指為是包著糖衣的毒藥。

立法院長游錫堃嘲諷夏宋會說中共「或許要悔過」，但台灣人民沒那麼好騙；但游有沒有想過，民進黨一再玩弄抗中牌，強推芒果乾，扣人紅帽，台灣人真的沒那麼好騙，民眾也歡迎民進黨「悔過」。問題是，民進黨可能悔過嗎？（作者為資深媒體人）