針對施正鋒教授2月10日在貴報時論廣場上投書，文中對本人過往服務政黨時期的形容，說法無中生有，與事實不符，本人特此澄清。

本人在擔任政黨政策會執行長期間，除日常政策會業務外，也全力處理外交事務、中國政策檢討、國防藍皮書等。這期間，受到當時主席的禮遇和尊重，也因此受到繼任主席之邀請而擔任秘書長，對此本人終身感佩。

本人呼籲，學者為文評論時事，首重事實與查證，不宜超過這條界線。

外交部長吳釗燮