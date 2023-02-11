最近美國智庫或現、退役將領紛紛預測台海戰爭，而且場景從2027年逐漸拉近到2026甚至2025，似乎戰爭已迫在眉睫。然而今年春節台灣照樣歌舞昇平，毫無緊張氣氛，年後股市也照漲不誤。顯然台灣人和美國人對台海戰爭的看法不一樣。未來誰對、誰錯，就看歷史驗證。

在此先不談台灣人觀點，而是關注美國。愈來愈提前的戰爭預言，顯示這些戰略學者或將領們的焦慮，美國戰略社群已開始認真思考如何打這場戰爭。雖然國際政治學者提醒這是「修昔底德陷阱」，最好別打，但美、中必有一戰可能是歷史宿命，無法避免。

美國對抗中國崛起的策略是只要競爭，不要衝突，拜登政府即一再強調要建立「護欄」。但美國不打中國，等中國大陸的軍事實力夠強，能阻止中國不打美國嗎？對經濟與戰略資源的步步緊逼，是讓日本下決心攻打美國，這是偷襲珍珠港的原因。現在美國視晶片為最重要的戰略物資，對中國科技戰進行圍剿，和當年壓制日本的形勢幾乎一樣。所以，誰能保證另一次珍珠港事件不會發生？戰略是看大勢與前瞻，一般民眾或許想不到，但熟悉戰史的戰略社群，不會看不透這個戰略邏輯。

這就是美軍將領焦慮的地方。中國軍事實力愈來愈強，相對美國則愈來愈弱，要維持「可信的嚇阻力」愈來愈難，這絕非偏見而是客觀事實。美軍雖號稱無敵，但也經不住「廉頗老矣，尚能飯否？」的鐵律。美軍多數的中大型戰艦仍是30年前建造，現在已經老舊，未來老化將更嚴重，如何對抗「下餃子」般紛紛下水的解放軍新戰艦？而未來的美、中大戰，海軍肯定是主角，就算空軍與陸軍很強，能支援的也有限。

美國造船業嚴重衰敗

美國真正的弱點並不是半導體，而是造船業的衰敗。依據2021年數據，全球十大造船廠，美國一家都沒有，中國則有4家。今年最新公布的數據，則是2022年全球造船訂單，49.8%在中國企業手中。未來戰爭如果發生，美軍物資的跨洋運補，難道要依賴中國製造的船舶嗎？

美軍雖有4個軍事造船廠，但設備老舊，又缺乏熟練工人。美國國防部報告指出，美國造船業在2000年後流失了約兩萬名技術熟練工人，且缺口還在繼續增加。這使得他們應付現役戰艦的例行保養就已經忙不過來。《美國之音》報導，在2015財年至2020財年期間，海軍潛艇按時完成的維護率僅為46%，在414艘需要保養維修的潛艇中，只有191艘按時完成，總計延遲高達2525天。

造船業衰敗也拖累了艦隊更新的速度。造船廠雖有大量的軍艦訂單，但趕造不及，福特號航母2005年開工，2013年下水；同級2號艦甘迺迪號2011年開工，2019年下水，且不說總建造成本高達128億美元（這相當台灣一年的國防預算）， 8年的建造時間也拖得太久。即便美國海軍將航母採購周期從5年提升為4年，12艘航母的更新計畫，也只能預定2060年完成。2060年？那時福特號下水已接近50年，也該汰換了。

建造一艘新版的阿利伯克（Arleigh Burke）級驅逐艦也需要3年時間。美國海軍約有200多艘中大型軍艦需要更新，而因為造船業的衰敗，一年能有3、4艘替換就算不錯。美國海軍想除役全部22艘提康德羅加（Ticonderoga）級巡洋艦，就是因為保養這些老船還要投入大量資源，不如全部除役，空出船塢造新艦。然而國會擔心戰力空隙太大，不同意。

中國則是新艦下水太多，船員訓練不及，所以是「裝備等人」。然而幾年後愈來愈多的船員成熟，解放軍海軍戰力，就將逐漸接近美軍太平洋艦隊。

「拳怕少壯」是武術鐵律，軍武也一樣。細心的觀察者會注意到，這些年美軍執行「自由航行行動」的次數逐年減少。不是美軍不想去，而是太多軍艦在港口排隊等待維修保養。解放軍出海演訓次數則是逐年增多，航程也愈來愈遠，加速累積經驗。這顯示太平洋兩岸的軍事天平，正從大幅向美傾斜，逐漸轉平，而未來可能向中國傾斜的趨勢。

美國造船業為何衰敗？

美國是海權國家，擁有全世界最強大的海軍，居然會坐視造船業衰敗到這種程度，真是難以理解。難道沒有戰略學者注意到問題的嚴重性嗎？當然有，去年8月美國智庫西格摩研究所（Sagamore Institute）資深研究員、退役海軍上校亨德里克斯（Jerry Hendrix）即在《國家評論》發文，指出美國造船業已經無力維繫長期戰爭。

亨德里克斯認為，美國不能依賴外國建造的船隻來往美國港口運送貨物，也不能依賴外國製造商來生產海軍和商船所需的關鍵部件，因為這些能力都會在戰時被扼殺，構成危及國家安全的巨大戰略漏洞。

美國前副助理國防部長科爾比（Elbridge Colby）與前白宮國安會幕僚長格雷（Alexander Gray）也聯名投書《華爾街日報》，指出60年代古巴危機時美國還擁有28家能夠建造遠洋海軍戰艦的造船廠，到了90年代，太平洋艦隊的作戰區域內只剩下2個海軍造船廠和不到20個船塢，遠低於海軍需求。他們強調：「如果沒有能夠快速生產和維修的國防工業基礎，美國就像是一支只能踢上半場比賽的足球隊。」

什麼意思？戰爭通常不是一場戰役就結束，雙方可以重新動員、編組軍隊，再打一場。正如華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）年初發布兵棋推演命名為「下次戰爭的第一場戰役」（The First Battle of the Next War），打的只是戰爭的第一場，之後還有第二場，甚至第三、第四場戰役。而即便上半場領先，決定戰爭勝負的也是下半場。所以誰的國防工業基礎能快速重建作戰艦隊，誰的贏面就大。看到美國相對中國如此衰敗的造船業，美國戰略社群能不著急嗎？

因此他們建議美國能夠像「晶片法案」一樣，也通過「船舶法案」，大規模補貼造船廠，讓造船業恢復往日榮光，將造船和修船能力本土化。然而，他們的擔憂是對的，但解決方案卻是錯的。因為任何保護主義措施都是糖衣毒藥，短期即便有效，長期也必然傷害產業競爭力。美國造船業之所以衰敗到這種程度，正是源於一個一百多年前（1920年）通過的保護主義法案：《商船法》（The Merchant Marine Act）；也稱為瓊斯法案。

瓊斯法案規定，所有在美國港口之間運輸貨物的船舶都必須是美國籍，完全在美國組裝、主要部件由美國製造、船員至少75%是美國人。這保護性夠強，完全阻擋外國人染指，美國造船業於是蓬勃發展，太平洋戰爭期間（1941到1945年）甚至製造了高達122艘的航空母艦。這驚人的造船能力，讓美國最終能在太平洋打贏日本。

之後，則因為造船廠只要吃美國市場就很夠，逐漸喪失國際競爭力，造船成本與國際差距愈來愈大。然而美國市場本身，卻愈來愈小。因為美國造船太貴，雖然商船使用年限一般為20年，但船東能修就修、能補就補，船齡大多超過30年。造船廠無利可圖，於是一間一間倒閉。

這就是美國造船業衰敗的原因，現在要解決很困難。即便以重補貼方式重建造船業，讓船廠有競爭力接國際訂單，也是拿美國人的錢，去補貼國際船東。美國也不能要求跑國際航線的美國籍商船必須在美國製造，那只會讓更多的美國商船改掛巴拿馬、賴比瑞亞或其他國家國旗。事實上美國海運公司經營成本太高，疫情前的2019 年，全球貿易量107 億噸，美國籍船隊佔比只有0.2%，已經微乎其微。

美國造船業衰敗基本無解。這表示，即便美軍打贏美中戰爭的第一場台海戰役，最終也會輸掉整個戰爭。因此，一個可能性就必須注意，美國戰略社群預測台海戰爭的時間表提前，或許暗示他們期望戰爭早點發生。

的確，對美國來說，如果這場戰爭真的免不了，早打比晚打好。現在打，美軍仍有巨大優勢，2027年後雙方實力快速拉近，再打就很難說。認為短期台海不會打仗的台灣人，不宜太樂觀。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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