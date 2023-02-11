土耳其發生傷亡慘重的超級強震，舉目瘡痍的景象讓身處地震帶上的台灣人也感同身受。除了在心中為身處災區的受難者祈福，還有不少民眾會想要捐款或捐物資給災民。但近日傳出，有詐騙集團已經瞄準這些想要做好事的善心民眾，想要藉機行騙，令人相當困擾。

台灣的詐騙案層出不窮，但相對應的反詐騙和預防手段，卻似乎沒有辦法跟上詐騙集團求新求變的速度，無法有效遏止犯罪行為、保障民眾財產安全。從普通透過電話假裝熟人的詐騙、網路上號稱名人專家辦理講座或分享投資訊息的詐騙、假裝成慈善組織卻背地裡從事非法吸金的詐騙。甚至近期還傳出有假裝成線上影音串流平台帳戶更新通知，實則是騙取民眾個資與錢財的釣魚網站，以及假冒金管會、假冒成165的詐騙案，簡直防不勝防。

尤其隨著網際網路的發展，很多透過網路進行的身分冒用詐騙IP位置都設在國外，案發後台灣的公權力根本無從追查。於是就造成受害人數不斷增加，但就算通報165反詐騙專線或報警報案也未必有用，只能眼睜睜看著下一位受害者踏入陷阱，而詐騙集團依舊逍遙法外。

而且很多人在打過165反詐騙專線之後才知道，165充其量只能算是一個諮詢專線，而不是能夠主動反制或防治詐騙發生的單位。如果真的遇上詐騙案件或碰到疑似詐騙的情況，165只能幫忙辨別是否是詐騙訊息，而無法預防性地針對可疑電話號碼或可疑帳號、可疑組織進行調查，預防下一個受害者無辜受騙。

也就是說，除非有人因為那支可疑號碼或可疑帳號受騙，警方才有辦法依據犯罪事實立案調查，讓公權力對民眾的保護或救濟機制，永遠落後詐騙集團一步。面對新的問題應該要有新的解決方法，而面對與時俱進的詐騙組織和手段，政府也應該擬定更靈活、更有彈性的解決對策與應對單位，讓民眾獲得更多保障。

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