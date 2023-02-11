首份與「建仁內閣」有關的媒體民調結果10日出爐。對於媒體分別選以「溫暖內閣起作用？」、「陳建仁組新閣能挽回民心？」，甚或「滿意度成績單」、「民調止跌回升」等正面樂觀用詞，其實，恐是與此次的民調命題有別。

筆者參與全國性大型民調逾30年，從美國蓋洛普調查，到台灣的全國文化消費、文化統計與文化施政滿意度等民調執行經驗，深知何謂「Garbage in, garbage out」（垃圾進，垃圾出）。畢竟，從選訂主題、命題、調查時間、時段、電訪資料庫，訪員經驗與訓練，乃至於最為關鍵的調查結果解讀分析等，都會對民調的「是否確實能夠反應民心」產生影響。更遑論民調命題的本身，又是否曾經過前測，以及信度和效度檢驗。

台灣民調史上最為滑稽的一次「垃圾」之舉，概屬電訪民眾是否同意「精省／虛省／凍省／廢省」。上世紀90年代末期，李登輝透過該次「引導式」的民調結果，把施政滿意度居高不下，且又「情同父子」的宋楚瑜省長，硬是壓制在如來佛祖的五指山腳下。而成了「宋悟空」的台灣首任省長，雖怒拋以「請辭待命」，惟只嘆「民意難違」的結果，最終僅讓宋省長空等到李登輝的一句：「你不要走，我絕對不讓你走！」

此次，由某媒體所做的「建仁內閣」民調，也遺憾地出現了在問題設計上的「引導」大忌。

例如；題1.「前副總統陳建仁上星期接替蘇貞昌擔任行政院院長，請問您認為陳建仁適不適合擔任行政院長？」，此中的「引導」，即是置入了「接替蘇貞昌擔任行政院院長」。反之，本題如係單純詢問民眾：「前副總統陳建仁適不適合擔任行政院長？」，則可全然避免，好似把蘇貞昌，當成了「適不適合」的彈簧墊背。

其次，命題3.「整體而言，您對這次的行政院內閣改組滿不滿意？」。此般的用詞，事實有相當的可能，會讓接受電訪的民眾，誤以為所謂的「內閣改組」，係僅指「更換行政院的正副院長」。理由是：在題順上的第二題，電訪詢問的乃是：「前桃園市長鄭文燦擔任行政院副院長，請問您認為鄭文燦適不適合擔任行政院副院長？」

至於，在本次受訪民眾的政黨傾向方面，民進黨（21%）、國民黨（22%）、民眾黨（13%）、時代力量（3%）、基進黨、（1%）、中立（31%）、其他（9%），恐或比較像是該媒體的「電訪資料庫民眾組成傾向」，而有別於真實的台灣「人口變項」。

綜上，「建仁內閣」與其因今日的若干「新聞標題」，而難掩怦然開心，倒不如先靜思細想：這份選在本（2）月6日至9 日晚間6：30~10點之間（新內閣啟動僅僅一周），進行的市話／手機電訪，到底與建仁內閣「起作用」、「挽回民心」、「止跌回升」有何關係？

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