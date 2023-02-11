隨著中美衝突加劇，台海情勢愈緊張，「預測」中共何時武力犯台，似乎成了顯學。

美軍前印太司令戴維森前年預測，中共可能在2027年前嘗試進犯台灣。去年，美國海軍軍令部長吉爾迪預測，不能排除2022、2023中共犯台可能性。前一陣子，美國空軍空中機動司令部司令米尼漢則憂心，「美中2025年會開戰」。五角大廈最新的說法則是：「確信中方在2030年前不會大規模侵略台灣。美方會持續履行對台承諾，確保台灣抵禦中國大陸侵略的能力。」

美軍究竟如何評估或預測共軍何時武力犯台呢？觀察共軍演習的次數和頻率？計算共軍軍機「飛越」海峽中線的架次？共軍軍艦繞行台灣的次數？中國國防軍費GDP占比？共軍導彈與軍艦增加的同比數量？軍隊調防行動、戰區司令調動與升遷？按上述的指標，那麼，我們豈不應該時時預測美軍下個月即將武力進犯哪個特定的地區或國家了？

元宵前夕，美軍擊落「侵入」領空的中方高空氣球時，美國媒體紛紛論述中共派遣氣球侵美，意在轉移新冠疫情失控、人民憤怒、國內經濟成長遲緩的問題。中國內憂外患，還能發動武統台灣？即使要將內部矛盾轉為外部矛盾，地位不穩的習近平還能號令共軍？類似的論述，像極了俄烏戰爭期間，西方不斷釋放普亭政治地位不穩，俄軍無力攻堅，鼓勵烏克蘭堅持到底。

預測中共何時武力犯台，不需高深學問，無須舉證確鑿證據，預測即使不能兌現，一句「時空環境有變」即可矇混過關。預測中共犯台時機，只需政治正確。而所謂政治正確，不過就是要合理化美國軍工販售過時武器予台灣罷了！不信？請看五角大廈最新說詞：2030前不會犯台，美方會持續履行對台承諾，確保台灣抵禦中國大陸侵略的能力。意思就是說，未來7年，我們還是會繼續大賣武器裝備給你們呢！

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