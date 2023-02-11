美國正在全球妖魔化中國，說中國用氣球監視全球。這其實是聲東擊西之計。

美國不但幾十年來，早就用氣球監視他國。星鏈衛星1萬2000顆（第一代3500顆已發射。第二代7500顆美國也已批准），更已經堂而皇之的，在我們頭頂上。星鏈衛星雖然不是高科技衛星，但是有多重作用。這是為什麼我在幾年前，星鏈計畫一開始發展時，就不斷大聲警告，呼籲要有反制之道。

現在已經有1萬2000顆星鏈在軌道上運作。，將來是4萬2000顆。數量繁多，覆蓋全球上空。可以幹嘛？一、可以通訊。只要用星鏈終端，就可以上網，可以通話。二、可以監視。幾萬顆衛星地球全覆蓋。對各個國家的監控，可以達到史無前例的地步。俄烏戰爭中，星鏈衛星把俄國大量情資給烏克蘭。三、可以電子壓制。四、占據低空軌道。地球上空軌道是有限資源，而且是全人類共用。星鏈是用很低的代價，把全人類的資源占為己有，壟斷軌道資源。

星鏈有商用、軍事、情報三面性。它是商業公司，可以開發商業利用價值。卻又可以同時執行各種軍用計畫。商用的各種數據，同時可以被美國做情報跟軍事使用。星鏈明明跟美國軍方有各種深入合作跟標案。也介入俄烏戰爭，成為烏克蘭打擊俄國的重要軍備。卻又可以披著商用的外衣，躲避軍事敏感性，避免各國對美國軍方的排斥。

星鏈可以跨越國界，掏空各國國家主權，控制各國通訊與網路。各國通信網路，基地台跟網路鋪設，都屬於國家主權，由政府嚴格監管。可是，星鏈以商用的名號，跟美國外交談判實力，打入各國，得到批准之後。

星鏈是壟斷性的。不但沒有競爭對手，而且各國政府很難監管。星鏈可以即時管制、監控，得到所有大數據。而且，各國因為認為這是「美國高科技公司」，所以不會有警戒心。

星鏈可以因此，控制或是介入各國內政，影響各國外交軍事商業。這等於是一種讓全球人民，自願幫美國養太空與通訊軍備的概念。又可以隨時以星鏈做槓桿，介入各國內政。

血淋淋的例子就是，2021年，因為社交平台跟搜索引擎，在廣告市場稱霸，讓新聞媒體受到很大的損失。損失有多大？每100美元的廣告預算，有53美元被穀歌拿走，28美元被臉書拿走。剩下的19元，幾乎被其他網路平台瓜分。

澳大利於是想立法，要求搜索引擎跟平台合理付費。可是，當澳大利亞眾議院通過相關法案以後。臉書立刻對澳大利亞所有用戶，封鎖新聞內容。全球譁然。可是，有用嗎？最後，還是澳大利亞政府讓步了。

表面上，臉書是商業公司，當然有權利對內容設限。可是，事實上，因為社交平台改變了許多人的生活方式。而在許多國家，在臉書之外，幾乎沒有替代品。是絕對壟斷地位。

所以，臉書一但封鎖，對許多國家，就是不可承受之重。而這次衝突，還只是因為廣告費起了衝突。如果是國與國的衝突呢？推特、臉書、谷歌跟Youtube，遇到跟美國利益衝突的政治外交軍事事件，封殺、封鎖、控制話語權的例子，實在太多了。敘利亞、俄國跟中國，都是例子。

星鏈對人類共用的太空，有種種危害。比如，不利於在地球上觀測宇宙。這已經不用多說。它搶占軌道，就像帝國主義，以各種「發現」之名，劫掠殖民地一樣。像美國以土地，鼓勵白人屠殺，開拓大西部一樣。更何況，星鏈還可以直接碰撞別人的太空站，隨時攻擊別國的太空設施。星鏈突然改變軌道高度，逼中國太空站兩次避讓，是已經發生的事。

美國FCC火速配合批准星鏈，給予頻道。即使其他美國公司抗議，也沒有用。軍方跟星鏈，有各種檯面上跟檯面下的合作跟授權。星鏈自稱私人、商用。意思是，我是「科技無國界」。小國弱國，或是美國盟友，那反正也無話可說。

可是其他的國家，難道還能自己騙自己？說，哇好棒棒。真的相信科技無國界。自己幫詐騙集團催眠自己，把銀行帳戶給了，把自己器官，身家性命也貢獻給人家？

星鏈計畫因為不是前衛科技，造價實在便宜。第一代每顆造價25萬美元，連發射費用總共是60萬美元。1萬2000顆，也不過是72億美元。才72億美元。就算發射4萬2000顆，也才252億美元。實在便宜又大碗。

俄烏戰爭以來，西方凍結俄國的資產，就超過3300億美元。美國凍結1900億美元的阿富汗資產。直接搶走950億美元，說是作為911受害者的人道補償。

一帶一路，不應該只是平面式的海與陸。更應該結合通訊、網路與太空。才能牢牢抓住自己的主控權。

中國應該發射自己的低空軌道人造衛星。以中國的經濟與製造實力，這200多億美元，絕對是上好的投資與實踐。投資低廉，效益卻無可限量。而以中國的成本控制能力，把費用壓到100億美元以下，是分分鐘的事。

美國不會對任何國家客氣。更不會對中國手下留情。立刻開展自己的」超星鏈計畫」，才是國之上策。中國銀河航太，已經開展計畫。加油！

（作者為資深媒體人）

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