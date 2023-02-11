當政府、國防部、側翼、網軍在用各種說法來告訴大家布雷是為了防衛台灣時，我們花了非常多的時間在國外了解這種布雷系統的資訊，正因為太了解，我們才會支持且義無反顧地決定要上街頭發聲！

關於這種布雷系統，大家必須先了解官方給我們的4點重點資訊，它的特性與傳統地雷有何不同？

1、它有三段式自毀，也就是自動拆卸的模式，可設定4小時、48小時、15天3種模式。2、它並非埋在地底下，還是由布雷車散布在地面上。3、它可在10分鐘內部署960枚反裝甲地雷。4、它屬於非人員殺傷雷。

雖然不是人人都是軍事專家，但就以上4點而言，看起來還不錯對嗎？

不過目前這個政府有個習慣，相信大家也都明白，它只要想做什麼，通常就會只報喜不報憂，只將對它有利的資訊釋出，而不告訴人民真正的真相是什麼？

以下是關於這種布雷系統，大家必須要了解的更多資訊，深入了解之後，會更清楚為什麼我們要拒絕布雷，守護我們的家園。

1、此種布雷系統有分M136（地面），以及M139（空中）兩種版本，台灣四面環海，若說要預防坦克登陸，第一防線應是海域（布水雷），或是空中（建置空中雷場），而非購置地雷。

2、M136地雷系統是美方自從冷戰時期生產的機動布雷系統，已被封存了十多年，直至2014年烏克蘭的頓巴斯戰爭開始後，才於2017年重新啟用。根據目前蒐集到的資料顯示，此為庫存品、翻修品，並且有著百萬分之六的故障率存在。

3、購置這種地雷將把戰場鎖定在台灣島內。此次購買總金額為1億8000萬美元，若我們始終認為要面對戰爭，我們寧可將這樣的金額，拿來多買60顆愛國者3增程型飛彈，怎麼也不會將戰場設定在島內地面型的無用防守，畢竟最好的防守就是進攻，笨蛋才會將戰場限縮在自己的家園。

4、台灣能夠登陸以及布雷的區域有限，就國防部陸軍參謀長章元勳自述，布雷地點會在寶斗厝海灘、海湖海灘、南部的喜樹海灘，或中部甲南海灘。這告訴了大家什麼？若開戰後解放軍真要透過海上運輸將坦克運至台灣登陸，布雷地點早已讓對方知道得一清二楚，這種戰略換來的恐怕不是反坦克，而是更為密集的飛彈轟炸。

5、台灣對陸的戰略悖離現實。布雷首先會造成人民對該地區恐慌的心態，而目前兩岸在軍備與軍力上的差距，也不應是透過武力的對抗來保護台灣，這種防守型的策略只會換來台灣這塊土地更慘烈的傷害與犧牲，對最終結果毫無助益。

6、目前戰略完全依據美方設定的戰略目標為導向，目的是希望利用台灣來消耗中國大陸，所以布雷=台灣島內困獸鬥，台灣應尋求避戰，追求和平，而非被大國對抗利用與傷害。

以上6點總結，誠懇建議，若這種地雷不會殺傷人員，且可被辨識，那建議可以先布在總統府四周，測試一下到底好不好用與安不安全！

我們真心希望，我們的政府不要再不斷對人民進行認知作戰，只會宣傳報喜不報憂的資訊，這是在欺瞞人民，傷害台灣。口口聲聲愛台灣，實際上根本不是，也做不到愛台灣！

12日（周日）下午2-5時，一群媽媽們、民間團體、愛和平的支持者，會一同響應在總統府前，凱道的這場反布雷活動！為了台灣，為了我們的下一代，請大家一起來參與，發出我們「愛台灣、反布雷」的聲音！

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