美國國務卿5年來的首次北京之行居然因為一隻突然冒出來的「間諜氣球」泡湯了，實在令人唏噓。更令人錯愕的是，拜登政府選擇出動戰機高調擊落，一下子引爆了輿論場，也激化了兩國之間的口水戰，導致這一意外事件遲遲無法收場。平心而論，這回北京無法再宣稱「責任全在美方」，但華盛頓借題發揮甚至上綱上線，也讓世人看到中美戰略互疑積重難返。為了中美關係的大局，「氣球事件」該翻頁了。

首先，儘管中方堅稱所謂「間諜氣球」實為「民用無人飛艇」，用於氣象等科研活動，卻始終口說無憑。網友們不禁產生疑問：既然不是「間諜氣球」，為什麼中方相關企業或單位不大大方方出面認領？反而一直由外交部擋子彈？其次，繼因「不可抗力」誤入美國領空後，中方又用同一套說辭解釋出現在拉美和加勒比上空的「飛艇」，難免啟人疑竇：「意外」未免太多了吧？再次，有專家從技術面分析，若北京存在沒有提前發布「飛航安全通報」等程序上的缺失，更是難以取信美國及國際社會。最後，歷史上解放軍也曾擊落疑似美國「間諜氣球」，因此美軍此番如法炮製，換位思考一下也是完全可以理解的。

雖然中方有過在先，但接下來是大局為重，息事寧人，還是窮追猛打，則取決於美國的反應。用中國外交部發言人的話說，「考驗的是美方對穩定和改善中美關係的誠意以及處理危機的方式」。中國駐法國大使盧沙野日前披露，類似事件曾在中國領空多次發生，中方每次都是低調處理，從未炒作過。然而，在美國兩黨黨爭和中美戰略競爭同步激化的背景下，要華盛頓輕易放過一個來自中國的「間諜氣球」顯然是不可能的。

於是，世人便看到川普、麥卡錫等共和黨大老一再向拜登政府施壓，「氣球事件」成為兩黨比拚誰對中國更強硬的試金石。拜登政府從最初氣定神閑地表示「氣球不會構成軍事或人身威脅」，到最後不顧中方關於「民用飛艇」的通報，仍然決定發射飛彈秀肌肉，很難說不是應對國內政治壓力的結果。果然，美國眾議院近日全票通過了譴責中國氣球「侵犯」美國主權的決議。

華盛頓不相信北京的辯解，寧願錯殺也不肯放過來自對手的氣球，是中美競爭不斷加劇的真實寫照。連日來，美國不僅大張旗鼓打撈「間諜氣球」的殘骸，試圖找到中國搜集情報的鐵證，而且就「氣球事件」向40個國家作了通報，渲染中國「間諜氣球」遍布全球的恐中氣氛，以便拉攏盟友和夥伴一致對付中國。美國副國務卿雪曼還在參議院聽證會上重提去年10月國家安全戰略報告對中國的定性：「唯一有意圖和手段重塑國際秩序的競爭對手」，並且言之鑿鑿，「氣球事件」是這一現實的最新例證。

值得慶幸的是，「氣球事件」雖然掀起了軒然大波，但仍在可控範圍內。中方依然希望淡化處理，拜登也否認此事會削弱兩國關係。至於布林肯訪華只是推遲而不是取消，中方還表示歡迎美國財長葉倫訪華。「氣球事件」翻頁後，中美複雜的競合關係將進入另一個階段。