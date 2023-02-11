賴清德與郭台銘都同樣爭取過2020總統入場券。不同的是，前者當年輸掉初選後選擇展現風度，忍辱屈於副手；後者卻是對黨惡言相向，退黨撕裂團結。因此，何以今日賴清德再戰2024是水到渠成，郭台銘卻落得名不正也言不順？個性決定命運，郭台銘要怪，只能怪自己。

郭台銘曾說，「人過了50歲，不但要懂得踩油門，更要懂得踩剎車。」然而，2019年的他輸掉國民黨內總統初選後，卻是只有油門，沒有剎車。當時的他不僅與柯文哲、王金平眉來眼去製造黨內矛盾，更透過辦公室批判國民黨是迂腐、守舊的政黨，宣布退黨後還放話不要再來勾勾纏。

反觀賴清德又是如何面對挫敗？曾被蔡英文網軍打到求饒的他，當結果底定旋即公開喊話該是團結打贏選戰的時候，呼籲全黨團結支持蔡英文。事後即便初選傷痕猶在，他仍願意忍辱居副，以淡化雙邊支持者的敵對情緒。

當然，蔡英文能贏，不會只是找了賴清德搭檔；韓國瑜會輸，也不會只是郭台銘亂了一盤棋。但不可否認的是，當民進黨走向團結、國民黨卻陷入分裂之際，勝負早已決定。

因此，同樣都是爭取敗部復活，賴清德輕舟已過萬重山，郭台銘卻只能走後門，費盡心機「等待黨的一套辦法」？

郭台銘的商場資歷，或許有助吸引特定選民眼球。只是，選總統不能靠著幾分錢拉攏幾位樁腳就能勝出；站在全國性戰場，總統候選人必須有本事扮演桶箍角色，曾助長黨分裂的他，顯然已無政治能量能以「團結」為訴求替自己加冕。

換言之，有志爭取2024的郭台銘與賴清德，其實早在2019年時就已各自寫下截然不同的人生劇本。