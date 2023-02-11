星雲大師圓寂，全球各地的佛教信徒及各界人士，紛紛表示哀悼。佛光山擬於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，以悼念這位推闡「人間佛教」不遺餘力，被目為心靈導師的宗教領袖。目前已有來自世界各地的人士，準備前往參與，以表崇敬之心意。其中也包括了港澳、大陸申請的120名親友、信徒，陸委會皆予以核准，並強調將給予妥善的安排與協助。

近年以來，兩岸的關係日見緊繃，尤其是自疫情蔓延之後，兩岸間由於各方面的因素糾紛不斷、誤解日深，交流、溝通的管道，閉而難通。星雲大師生前即以謀求兩岸和平為己任，雖已圓寂，但相信此心不變，而藉其讚頌的典禮，接納來自對岸人士的禮讚，不僅僅可以略償星雲大師的心願，更等於是在兩岸僵化的鐵門限制中，透洩出幾許可以融通、化解的契機，這對兩岸未來的發展，絕對是只有好處而沒有壞處的。

但是，陸委會雖是核許了120名對岸人士，卻對曾經擔任過中國宗教局局長的葉小文賞了閉門羹，否決了他的入台申請，理由是葉小文「曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由」，並於2009年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，「為避免引發台灣社會不必要紛擾」，因此加以駁回。

2009年3月28日，第二屆「世界佛教論壇」在江蘇無錫開幕，3月30日，移師台北，葉小文也隨團來台。但是，當時卻遭到以「法輪功」信徒為主的群眾抗議，這便是陸委會所真正憂心的部分。「法輪功」在中國大陸是被明令禁止的宗教，對中共痛入骨髓，故只要有機會發表異議，是絕對不會輕易放過的。2008年，陳雲林來台，同樣也有3000多名法輪功的學員群起抗議，早已是見怪不怪的了。

事實上，台灣民眾對宗教的包容力是極寬廣的，世界五大宗教，再加上從佛道兩教衍生出的各種教派，都有人信奉；不過，他們絕少如「法輪功」一般，將信仰與政治綰結為一。因此，法輪功的抗議，基本上並沒有影響到社會「不必要的紛擾」，更多的人對他們的行為是不以為然的。

陸委會的說詞，只是一個藉口，表面上是顧慮社會紛擾，其實壓根兒還是不願意與大陸有任何實質的接觸，尤其是對大陸的政府官員，更是力加排拒。此所以大陸申請了38人團進團出，而陸委會只准許了26人，其他12人因為是政府官員，所以就未予核准了。這是一種「認知作戰」，表現出與大陸當局堅壁清野、不予接觸的一貫立場，深恐一旦融通這些官員來台，就會掉落入中共「統戰」的陷阱之中。

其實，這種憂懼，充分顯示出民進黨對台灣人的不信任感，也過於低估了台灣民眾的智慧了，同時，更與民進黨近日所揭櫫的「和平保台」，完全背道而馳。如果民進黨真想「和平」，則交流、溝通，絕對會是當務之急。哲人其萎，天人共悲，大陸官員來台弔唁，豈非就是相互交流的最佳時機？

風聞大陸當局已經表態，由於陸委會否決了其中12名官員的入台申請，因此決定取消代表團的弔唁行程。兩岸當局各自以「政治干擾」相互指摘，孰是孰非，且莫論定；可惜的是，緊繃已久的兩岸僵局，本來還有破冰的一線希望，如今卻又斬然而絕，不知將等到何年何月何日了。

（作者為退休大學教授）